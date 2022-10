Opozycja składa wniosek o kontrolę NIK w spółce Enea Nowa Energia

/ Enea

Szef klubu KO Borys Budka zapowiedział we wtorek w Radomiu, że składa wniosek o przeprowadzenie przez NIK kontroli w mającej siedzibę w tym mieście spółce Enea Nowa Energia.

Zapowiedź Budki ma związek z pozwaniem przez spółkę Enea Nowa Energia posła PO Konrada Frysztaka i żądaniem od niego przeprosin i wpłaty 100 tys. zł na cele charytatywne za rzekome naruszenie dóbr osobistych spółki.

"Jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o przeprowadzenie kontroli w spółce Enea Nowa Energia przez NIK" – zapowiedział Budka na wspólnej konferencji z posłem Frysztakiem. Zaznaczył, że zależy mu na tym, "by sprawdzić, w jaki sposób marnotrawione są pieniądze, które nigdy nie powinny być wydane na tego typu sprawy".

"Żądamy również, by prześwietlono sposób zatrudniania ludzi powiązanych z władzą PiS, żeby sprawdzono, w jaki sposób dochodzi do tego, że PiS-owscy radni, ludzie powiązani z aparatem władzy dostają tego typu zatrudnienie" – powiedział Budka. Jego zdaniem "często są to ludzie bez żadnych kwalifikacji, często ich jedynym atutem jest PiS-owska legitymacja".

Budka powiedział, że zorganizował konferencję, "by poinformować o tym, w jaki sposób spółki zależne od skarbu państwa, a w tym przypadku spółka należąca w 100 proc. do spółki Enea próbują zamknąć usta posłom". Według niego Enea Nowa Energia to spółka stworzona tylko po to, by dać etaty funkcyjnym działaczom PiS.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Spółka stworzona przez poznańską Eneę, tutaj w Radomiu pozwała posła Frysztaka za to, że dopytywał o to, w jaki sposób zatrudniani są PiS-owscy funkcjonariusze, w jaki sposób marnotrawione są pieniądze, które pochodzą tak naprawdę z opłat za prąd" – stwierdził Budka.

„To postępowanie sądowe toczy się, bo poseł Konrad Frysztak pytał z mównicy sejmowej o zatrudnienie PiS-owskich funkcjonariuszy, o Bizancjum w tej spółce, o zakup samochodów, o celowość działania tej spółki, by teraz na koniec ta spółka próbowała mu zamknąć usta" – powiedział szef klubu KO.

„To wszystko dzieje się za pieniądze ludzi, którzy płacą za prąd dlatego, że pozew kosztował blisko 6 tys. zł, kancelaria, która to obsługuje swoje wzięła i nie pozywają radni PiS, ze swoich pieniędzy, tylko ten pozew złożyła spółka, która w 100 proc. należy do poznańskiej Enei" - podkreślił Budka.

"Podejmiemy wszystkie kroki, by rozliczyć tych, którzy narażają spółki na niegospodarność, tych którzy narażają spółkę na koszty idiotycznych postępowania" – stwierdził Budka. Zapewnił, że każdy poseł KO może liczyć na wsparcie, pełną ochronę. "Nie pozwolimy na to, by PiS-owska nomenklatura próbowała zamykać usta posłom" – powiedział. (PAP)

(Planujemy kontynuację tematu)

Autorka Ilona Pecka

ilp/ par/