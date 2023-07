Opozycja rozpoczyna kontrolę Pikników 800 Plus

Rozpoczynamy kontrolę Pikników 800 Plus - poinformowali w środę politycy KO przed siedzibą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie udali się z interwencją poselską. Zamiast 800 Plus mamy pieniądze na promocję władzy; to jest ukryte finansowanie kampanii wyborczej PiS-u -

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Politycy Koalicji Obywatelskiej - Aleksandra Gajewska, Marcin Kierwiński i Arkadiusz Marchewka - udali się w środę do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie z kontrolą poselską. "Rozpoczynamy dzisiaj kontrolę Pikników 800 Plus" - poinformował na konferencji prasowej przed siedzibą resortu sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Kierwiński powiedział, że politycy KO planują skontrolować wydatki przeznaczane na Pikniki 800 Plus i pokazać, w jak nieuczciwy sposób PiS prowadzi kampanię wyborczą. "Zamiast 800 Plus dla Polaków, mamy pieniądze na promocję władzy" - mówił.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pytana wcześniej w Polsat News, czy organizując w ostatnim czasie pikniki, rząd prowadzi kampanię za publiczne, a nie partyjne pieniądze, podkreśliła: "ważne jest, aby Polacy mieli pełną informację o polityce prorodzinnej, którą realizuje rząd, ponieważ jest ona w naszym sercu". "To jest tak naprawdę DNA polityki społecznej PiS" - powiedział.

"Dla uspokojenia opozycji powiem, że będziemy prowadzić cały czas te pikniki, będziemy spotykać się z Polakami, rozmawiać" - zapowiedziała Maląg. Zwróciła uwagę, że resort rodziny i polityki społecznej "organizuje pikniki przy współudziale wojewodów na terenie całego kraju, bo tam jest (prowadzona - PAP) kampania informacyjna; tam także jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pokazuje Polakom całą drogę składania wniosków, udziela fachowych informacji w wielu tematach" - wskazała szefowa MRiPS.

Kierwiński zwracał uwagę na środowej konferencji prasowej, że Polacy mogli otrzymywać 800 Plus już od czerwca, jednak - mimo wysokiej inflacji - rząd PiS nie chciał dać Polakom waloryzacji 500 Plus, choć w tym samym czasie przeznacza gigantyczne środki na kampanię wyborczą. "Zamiast na wsparcie polskich rodzin, mamy na kiełbaski wyborcze pana Kaczyńskiego" - dodał, podkreślając, że jest to przykład niegospodarności i wydawania publicznego grosza bez namysłu.

Zamiast wsparcia tylko propaganda?

"Zamiast wsparcia dla Polaków, jest tylko i wyłącznie tępa propaganda. Zamiast realnej pomocy w czasach katastrofy demograficznej, jest tylko i wyłącznie promocja Jarosława Kaczyńskiego i jego obozu władzy. Ta władza jest w stanie wydać każde pieniądze publiczne po to, aby zwiększyć szanse na wygranie wyborów" - powiedział.

Posłanka Gajewska zwracała z kolei uwagę, że "Polacy widzą, że na polityce prorodzinnej jest wyłącznie lans". Mówiła, że Polacy widzą, że środki na promocję polityki prorodzinnej w żaden sposób nie przekładają się na poprawę dramatycznej sytuacji demograficznej w Polsce. Według niej politycy obozu władzy promują się na piknikach i "lepkie łapki PiS-owców są wkładane do portfeli Polaków, by wyciągnąć kasę na promocję swoich wydarzeń".

"Nie ma zgody na to, żeby z naszych środków były organizowane wiece polityczne, wiece partyjne. (...) Ministerstwo to nie jest firma eventowa, która wykorzystuje państwowe środki do tego, żeby promować swoje działania" - powiedziała Gajewska. Zapowiedziała, że politycy KO będą pytać o wszelkie wydatki poniesione na promocję tych pikników, a także koszty busów 800 Plus.

Również poseł Marchewka mówił o tym, że "instytucje państwa są wykorzystywane do partyjnej propagandy". "To jest ukryte nielegalne finansowanie kampanii wyborczej PiS-u. Za pieniądze podatników organizują partyjne wiece, na których przemawia Jarosław Kaczyński" - podkreślił. "Jesteśmy tutaj po to, aby sprawdzić, jakie środki finansowe są wydawane na tę polityczną propagandę w sposób ukryty i utajniony przed społeczeństwem" - powiedział.

Po konferencji biuro prasowe ministerstwa rodziny i polityki społecznej przekazało PAP, że "resort cały czas jest w kontakcie z posłami KO".(PAP)

Autor: Daria Kania

dka/ sdd/