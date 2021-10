Opozycja proponuje znaczną obniżkę VAT na energię elektryczną

Elektrownia atomowa czy rekompensaty. Pomysły Polaków na drogą energię [Sondaż]

Więcej inwestycji w odnawialne źródła, wsparcie i rekompensaty – to zdaniem Polaków odpowiedź m.in. na wysokie ceny prądu - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita", powołując się na sondaż Ipsos dla think tanku More in Common.