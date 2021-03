Opozycja chce przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy, rząd opowiada o Polexicie

Sejm RP

Dziś polska opozycja proponuje Polexit, proponuje odrzucić najlepszy w historii budżet dla Polski - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, odpowiadając na żądanie opozycji przedstawienia przez rząd Krajowego Planu Odbudowy.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie Müller odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi szefa PO Borysa Budki oraz lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy zażądali, by jeszcze w tym tygodniu zwołać nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy.

Opozycja chce przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy

Żądamy od marszałek Sejmu Elżbiety Witek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Izby, na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy - powiedział we wtorek szef PO Borys Budka. Według lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, powinno się ono odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) pytany przez dziennikarzy w Sejmie o ten postulat opozycji odparł, że "jak opozycja będzie poważniejsza, silniejsza i normalniejsza, to będzie mogła różne wymagania stawiać". "Na razie to jest takie gadanie dla gadania" - dodał. Dopytywany, czy będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu odparł: "Nie będzie".

Budka na konferencji prasowej w Sejmie, na której wystąpił też Kosiniak-Kamysz, podkreślił, że postulat zwołania dodatkowego posiedzenie Sejmu jest wspólnym wnioskiem klubów KO i PSL-Koalicja Polska.

Lider PO mówił, że potrzebna jest obiektywna, rzeczowa dyskusja, o tym, jak najlepiej spożytkować pieniądze europejskie. Wskazał, że w wypracowaniu Krajowego Planu Odbudowy powinny brać udział samorządu i organizacje pracodawców.

"Parlament jest najlepszym miejscem, by taką debatę przeprowadzić, dlatego żądamy od marszałek Sejmu zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia Planu Odbudowy i odbędzie się rzetelna, merytoryczna debata, na którą zostaną zaproszeni samorządowcy i przedstawiciele pracodawców" - oświadczył lider PO.

Szef Ludowców powiedział, że oczekuje, iż takie posiedzenie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

"Oczekujemy jasnego postawienia sprawy od premiera i obozu rządzącego, widać, że dzisiaj nie mogą liczyć na poparcie we własnym rządzie dla Krajowego Planu Odbudowy. My jesteśmy gotowi do rozmowy na jakich warunkach poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, bo jesteśmy za pieniędzmi europejskimi" - mówił lider PSL.

"Chcemy tych pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, rolników i wspólnot lokalnych, ale to musi być wydzielone i rozdzielone na zasadach transparentnych przy udziale samorządów. To jest nasz warunek, bo nie można popierać w ciemno planu, który i tak jest nieprzygotowany" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że ten plan wymaga naprawy, ponieważ np. 1 proc. na rolnictwo to za mało. "Chcemy poprzeć, ale nie w ciemno" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Powtórzył, że nadzwyczajne posiedzenie Sejmu powinno odbyć się w tym tygodniu.

"Jeżeli do niego nie dojdzie, to zorganizujemy w przyszłym tygodniu wysłuchanie publiczne w Sejmie. Zapraszamy też wszystkie kluby parlamentarne szczególnie opozycyjne, koła opozycyjne do udziału w tym wysłuchaniu publicznym razem z naszymi samorządowcami: marszałkami, starostami, wójtami, prezydentami i radnymi" - mówił Kosiniak-Kamysz.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się ws. wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić KE do końca kwietnia.

Obecnie ratyfikacji przez parlamenty narodowe wymaga decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy. Rząd zajmował się projektem ustawy w tej sprawie, ale go nie przyjął. Politycy Solidarnej Polski, w tym minister sprawiedliwości i lider SP Zbigniew Ziobro, publicznie zgłaszali wątpliwości dot. ratyfikacji unijnego mechanizmu łączącego praworządność ze środkami unijnymi.

Müller: Dziś polska opozycja proponuje Polexit

Müller odnosząc się do tych wypowiedzi wyraził zaskoczenie. "Dzisiaj polska opozycja de facto proponuje Polexit, opozycja proponuje, aby odrzucić najlepszy budżetu UE w historii - zarówno dla Polski, bo to blisko 770 mld zł, które może w najbliższych latach popłynąć do Polski na działania infrastrukturalne, technologiczne, na wsparcie polskich przedsiębiorstw, jak i próbuje zablokować budżet unijny dla wszystkich 27 krajów UE" - mówił rzecznik rządu.

Dodał, że to dziwne, gdyż ze strony opozycji bardzo często słyszy się o wartościach europejskich. "Jak dzisiaj widać, niestety wartości europejskie ustępują partyjnym interesom PSL i PO, która w imię partykularnych interesów dzisiaj próbuje szantażować rząd jeżeli chodzi o kwestie związane z budżetem unijnym" - ocenił Müller.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że jeszcze kilka tygodni temu ze strony m.in. PO i PSL słyszeliśmy, iż - jak mówił - powinniśmy za wszelką cenę walczyć na szczycie UE o ten budżet.

"Krytykowano nas za to, że w ramach słusznej strategii negocjacyjnej próbujemy walczyć o większych budżet unijny kosztem potencjalnego weta unijnego. Dzisiaj, gdy na stole leży najlepsza oferta wynegocjowana przez premiera Mateusza Morawieckiego, polska opozycja proponuje weto, proponuje zablokowanie budżetu unijnego w imię walk sejmowych, w imię swoich partykularnych interesów" - oświadczył.

Rzecznik rządu zaapelował też do opozycji, aby nie stawiała w taki sposób decyzji o unijnym budżecie. Zachęcał też, by opozycja zagłosowała w Sejmie za projektem ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy. "Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad zasadami Planu Odbudowy, ponieważ w tej chwili trwają konsultacje" - wskazał Müller.

Rzecznik rządu był też pytany o zapowiedź Solidarnej Polski, że nie poprze projektu o zwiększeniu zasobów własnych.

"Różnica między Solidarną Polską a PSL jest taka, że Solidarna Polska od samego początku podnosiła pewnego rodzaju uwagi co do ustawy o zasobach własnych, a PSL i PO od wielu lat uchodzą rzekomo za partie proeuropejskie, które chcą jedności europejskie, które chcą wykorzystywać środki unijne" - mówił Müller.

Rzecznik rządu powtórzył, że PO i PSL chodzi o "partykularny" interes partyjny. "W imię pięciu minut medialnej uwagi PO i PSL stawiają na szali dekadę rozwoju ze środków unijnych" - oceniał.

Pytamy o zwołanie posiedzenia Sejmu ws. KPO, odparł, że trwają konsultacje międzyrządowe.

"Różnica, która jest w tej chwili to to, że my zapraszamy do pogłębionej merytorycznej dyskusji w ramach konsultacji społecznych, a PO i PSL chcą zaoferować w kontrze do pogłębionych sektorowych konsultacji +polityczną bijatykę+" - ocenił Müller.

Obecnie ratyfikacji przez parlamenty narodowe wymaga decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy. Rząd zajmował się projektem ustawy w tej sprawie, ale go nie przyjął. Politycy Solidarnej Polski, w tym minister sprawiedliwości i lider SP Zbigniew Ziobro, publicznie zgłaszali wątpliwości dot. ratyfikacji unijnego mechanizmu łączącego praworządność ze środkami unijnymi.(PAP)

autorzy: Rafał Białkowski, Mateusz Roszak Mieczysław Rudy, Karol Kostrzewa, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

