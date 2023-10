Opozycja bez równych szans. OBWE o wyborach w Polsce

To tu ludzie czekali w kolejce do 3 nad ranem. Tak głosowało wrocławskie Jagodno Do około 3. rano w poniedziałek trwało głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu – informował PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański. Wiemy już, jak głosowali wrocławianie w komisji nr 148.