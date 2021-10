Opontia wchodzi do Polski. Na przejęcia firm e-commerce chce wydać ponad 100 mln zł

Moliera2 miało do końca sierpnia 66,8 mln zł sprzedaży, wzrost o 30 proc. rdr

Notowana na NewConnect grupa Modern Commerce zakończyła transakcję przejęcia właściciela marki Moliera2. com - podała spółka w komunikacie prasowym. Na koniec sierpnia narastająca sprzedaż Moliera2 wzrosła o 30 proc. rdr do 66,8 mln zł, a EBITDA wzrosła w tym okresie o 21 proc. rdr do 3,2 mln zł.