Obecny system podatkowy jest niesprawiedliwy, korzystają na nim najbogatsi, co pogłębia nierówności i podważa zaufanie społeczne; trzeba podwyższyć podatki dla najbogatszych - napisało ponad 200 miliarderów i milionerów z 13 państw w liście otwartym skierowanym do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

"Zaufanie - w polityce, społeczeństwie, między ludźmi - nie jest budowane w pokoikach dostępnych tylko dla bardzo bogatych i wpływowych. (...) Zaufanie buduje się poprzez odpowiedzialność, przez sprawnie działające, uczciwe i otwarte demokracje, które zapewniają dobre usługi społeczne i wspierają wszystkich swoich obywateli" - czytamy w liście.

Podstawą demokracji jest sprawiedliwy system podatkowy, a jako milionerzy wiemy, że obecne rozwiązania nie są sprawiedliwe - podkreślono w tekście. W ciągu ostatnich dwóch lat, gdy świat przechodził przez ogromne cierpienia, nasze majątki się powiększały, ale niewielu z nas, jeżeli w ogóle, może powiedzieć, że płaciło podatki, które można uznać za sprawiedliwe - zaznaczają milionerzy.

Przywrócenie zaufania w społeczeństwie wymaga sprawiedliwego opodatkowania najbogatszych. "Opodatkujcie nas, bogatych, i zróbcie to teraz" - apelują do uczestników forum w Davos sygnatariusze listu.

Extreme wealth is costing us all. Taxing the ultra rich is essential to invest in sustainable democracies that serve the ppl & our planet. 200+ millionaires from 13 countries urge world leaders to tackle wealth extremism & tax the ultra rich. https://t.co/fwNacPyZWM #davos2023 pic.twitter.com/KaQPaLVBAa