Opłaty za autostrady w Polsce. Jakie są ceny i sposoby płatności?

W Polsce istnieje sześć autostrad, z czego jedynie trzy mają co najmniej 100 km długości. Systemów płatności za przejazdy płatnymi odcinkami jest jednak kilkanaście. Na Bankier.pl zebraliśmy wskazówki i instrukcje, w jaki sposób płacić za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad, ile one kosztują i co grozi za brak wykupionego biletu.

/ Shutterstock

W Polsce, w przeciwieństwie do wielu europejskich państw, nie istnieje system winiet umożliwiający jazdę bez konieczności zatrzymywania się przed punktami poboru opłat i instalowania aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności za przejazdy. Co więcej, na każdej z autostrad opłaty w przeliczeniu na kilometr są różne, tak jak sposoby płatności.

Opłaty za przejazdy autostradami - ceny

Płatne odcinki polskich autostrad dzielą się bowiem na dwie grupy:

Odcinki rządowe:

A2 Konin – Stryków

A4 Wrocław (Bielany Wrocławskie) – Gliwice (Sośnica)

Odcinki koncesyjne:

A1: Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Nowa Wieś)

A2: Świecko – Konin

A4: Katowice – Kraków

Na każdym z płatnych odcinków polskich autostrad obowiązuje inna cena w przeliczeniu na kilometr. Najniższe stawki obowiązują na państwowych odcinkach. W obu przypadkach, jadąc autem osobowym, jest to 10 gr za kilometr. Przejazd 103-kilometrowym odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Koninem a Strykowem kosztuje 10,30 zł, z kolei za przejechanie dłuższego, bo liczącego 162 km odcinka z Wrocławia do Gliwic trzeba zapłacić 16,20 zł.

Ceny płatnych odcinków polskich autostrad Autostrada Odcinek Długość odcinka [w km] Koszt przejazdu autem osobowym [w zł] Koszt przejazdu autem osobowym [w zł/km] A1 Gdańsk – Toruń 152 29,90 0,20 A2 Świecko – Konin 254 96,00 0,38 A2 Konin – Stryków 103 10,30 0,10 A4 Wrocław – Gliwice 162 16,20 0,10 A4 Katowice - Kraków 60 26,00 0,43 Źródło: Bankier.pl

Dwukrotnie więcej za każdy kilometr zapłacimy wybierając się autem osobowym w podróż autostradą A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem. Przejazd 152-kilometrowym odcinkiem kosztuje 29,90 zł, czyli średnio 20 gr/km.

W przypadku odcinka Świecko – Konin na autostradzie A2 będzie to odpowiednio 96 zł oraz 38 gr/km.

Każdy kilometr ok. 60-kilometrowej autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem wyceniony został na 26 gr. Łącznie za cały płatny odcinek trzeba zapłacić 26 zł. Niewykluczone jednak, że wkrótce stawki wzrosną. Spółka Stalexport Autostrada Małopolska wystąpiła bowiem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zgodę na zmianę opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5. Nowe stawki miałyby wejść w życie 3 kwietnia 2023 r.

Opłata ponoszona przez kierowców aut osobowych miałaby wzrosnąć z 26 zł do 30 zł. Kierowcy aut podlegających pod pozostałe kategorie, z wyjątkiem motocykli, płaciliby 92 zł zamiast 80 zł jak dotychczas.

Jak płacić za rządowe odcinki autostrad?

Od ile na odcinkach koncesyjnych wciąż istnieją punkty poboru opłat, potocznie zwane bramkami, o tyle na odcinkach w grudniu 2021 r. bramki zostały zlikwidowane. Kierowcom do wyboru pozostaje więc papierowy bilet, który trzeba kupić przed wjazdem na autostradę lub jedna z kilku aplikacji umożliwiających mobilne płatności i co ważne – lokalizację pojazdu, na podstawie której ustalana jest opłata za przejechany odcinek.

Zarówno na rządowym odcinku autostrady A2 jak i A4 do wyboru jest sześć aplikacji: rządowe e-Toll i e-TOLL PL BILET a także Orlen Pay, Spark, mPay i Autopay, którą umożliwia także wnoszenie płatności z poziomu aplikacji poszczególnych banków.

Odcinki koncesyjne – jak płacić?

Na trzech koncesyjnych odcinkach autostrad (A1, A2 i A4) trzeba zatrzymać się przed bramkami, jednak opłatę można wnieść w punkcie poboru opłat lub zapłacić za pomocą jednej z kilku aplikacji, co pozwoli uniknąć lub skrócić czas stania w kolejce.

W zależności od autostrady i płatnego odcinka do wyboru jest aplikacja Autopay, mPay, SkyCash, AmberOne i urządzenie A4Go, a także aplikacje banków.

Opłaty za autostrady – aplikacja e-Toll

Od 1 grudnia 2021 r. płatności za rządowe odcinki autostrad odbywają się m.in. poprzez aplikację e-TOLL PL. Aplikacja dostępna jest na smartfony działające w oparciu o system Android (wersja 6.0 lub wyższe) oraz iPhone’y z systemem iOS 14 lub wyższym.

Co zrobić, żeby zapłacić za przejazd autostradą za pomocą aplikacji e-TOLL PL? Po pobraniu aplikacji ze sklepu Google Play należy wybrać opcję „Kup e-bilet autostradowy”, a następnie wybrać odcinek, którym będziemy chcieli przejechać.

Następnie należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu i zaznaczyć, czy podróżujemy autem osobowym czy motocyklem. Kierujący samochodami zarejestrowanymi poza Polską będą musieli także zaznaczyć kraj, w którym auto zostało zarejestrowane. W tym okienku domyślnie zaznaczone jest bowiem Polska.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć nazwę wjazdu oraz zjazdu, na którym opuścimy autostradę. Aplikacja zapyta nas także o datę oraz przewidywaną godzinę wjazdu na płatny odcinek autostrady. Co istotne, bilet będzie ważny przez 48 godzin od wskazanego przez nas terminu. E-bilet można kupić maksymalnie z 60-dniowym wyprzedzeniem.

Ostatnim krokiem przed wjazdem na płatny odcinek autostrady będzie sama płatność. W tym celu w aplikacji należy podać dane karty płatniczej. O pobraniu środków poinformuje nas komunikat „Zakończono pomyślnie”. Dla pewności bilet będziemy mogli także pobrać w formacie pdf.

Zwrot pieniędzy w aplikacji e-TOLL PL

Jeśli po dokonaniu płatności, a przed skorzystaniem z autostrady, zrezygnujemy z jazdy, będziemy mogli odzyskać pobrane z konta pieniądze, wybierając odpowiednią opcję w aplikacji. Środki zostaną zwrócone na podane konto w ciągu 30 dni.

Pieniądze nie zostaną jednak zwrócone, jeśli już po wjechaniu na autostradę będziemy chcieli zjechać z niej na wcześniejszym niż zaznaczonym węźle. W odwrotnej sytuacji, jeśli będziemy chcieli wydłużyć podróż płatnym odcinkiem autostrady, w czasie jazdy będziemy mogli dokupić dodatkowy bilet.

Opłaty autostradowe – aplikacja Autopay

Oprócz rządowej aplikacji e-TOLL za płatne odcinki autostrad, również koncesyjne, można płacić także przy pomocy aplikacji Autopay.

Po pobraniu aplikacji ze sklepu Google Play należy założyć konto, podając m.in. numer telefonu i adres e-mail, markę pojazdu i numer rejestracyjny oraz podpiąć kartę kredytową lub debetową.

W celu automatycznego pobierania opłat przez aplikację należy również aktywować odcinki, z których będziemy korzystać, a na których system Autopay jest obsługiwany.

Automatyczna płatność uruchamia się w momencie zbliżania się do wjazdu na płatny odcinek autostrady. Po otrzymaniu informacji o planowanym kupnie biletu kierowca ma ok. trzech minut, by anulować transakcję. Jeśli jednak wjedziemy na autostradę, płatność zostanie automatycznie dokonana po zjeździe z niej.

Korzystając z aplikacji Autopay, trzeba jednak pamiętać o tym, by przez cały płatny odcinek była ona włączona lub przynajmniej działała w tle.

Orlen Pay i mFlota – płatności za autostrady

E-bilet uprawniający do korzystania z płatnych odcinków państwowych autostrad można kupić także za pomocą aplikacji Orlen Pay, umożliwiającej wcześniej wnoszenie opłat za paliwo.

Aby skorzystać z nowej możliwości wystarczy w aplikacji Orlen Pay wybrać zakładkę „e-BILET”. Po jej wybraniu, należy wybrać wcześniej dodany pojazd, autostradę, z której będziemy korzystać, a także za pomocą opcji „Zaplanuj” datę i godzinę, od której liczona będzie ważność biletu.

Na kolejnej podstronie będziemy musieli wybrać jeszcze węzeł, na którym wjedziemy na autostradę oraz miejsce, w którym z niej zjedziemy. Ostatnim etapem jest wybór metody płatności. Po uiszczeniu opłaty otrzymamy SMS z potwierdzeniem, a bilet znajdziemy w zakładce „Historia płatności”.

Płatności umożliwia także „orlenowska” aplikacja mFlota. Mogą z niej korzystać użytkownicy kart Flota, Open Drive i Mikroflota.

Płatności za autostrady aplikacją mPay

Automatyczne płatności za przejazdy płatnymi odcinkami rządowych autostrad umożliwia także aplikacja mPay, która oferuje zarówno podpięcie konta bankowego, z którego pobierane będą należności, jak i skorzystanie z przedpłaty na mRachunek.

Po pobraniu aplikacji ze sklepu Google Play i jej uruchomieniu należy wybrać zakładkę „Autostrady e-TOLL”, gdzie będziemy mogli dodać pojazd i uzupełnić wymagane dane (numer rejestracyjny, kategorię pojazdu, kraj rejestracji samochodu lub motocykla). Następnie należy wybrać autostradę, którą będziemy podróżować, jak i wskazać wjazd na autostradę oraz zjazd, na którym pobrana zostanie należność.

Podobnie jak w przypadku aplikacji e-TOLL niezbędne będzie także podanie daty i godziny wjazdu na autostradę. Również w przypadku płatności dokonywanej za pomocą aplikacji mPay na skorzystanie z płatnego odcinka będziemy mieli 48 godzin, które liczone będą od wskazanego terminu.

Bilety na autostrady w aplikacji Spark

Od pewnego czasu za przejazdy płatnymi odcinkami rządowych autostrad można płacić także za pomocą aplikacji Spark. Co istotne, inaczej niż Autopay i mPay, w przypadku aplikacji Spark kupując e-bilet i wjeżdżając na płatny odcinek autostrady, nie trzeba mieć włączonej geolokalizacji.

W celu kupienia biletu autostradowego, trzeba jednak założyć konto w aplikacji Spark. Jest ona dostępna na smartfonach z systemem operacyjnym Android 8.0 lub wyższym oraz iOS 13.0 lub wyższym.

Przez zakupem biletu należy dodać swoją kartę, z której będą środki. Następnie należy wybrać zakładkę „Usługi” w prawym dolnym rogu ekranu, po czym kliknąć „Kup e-bilet”. Podobnie jak w przypadku pozostałych aplikacji, należy wówczas podać numer rejestracyjny pojazdu, wybrać odcinek autostrady, z którego będziemy korzystać, potwierdzić trasę i zatwierdzić płatność.

Numer rejestracyjny wystarczy podać raz. Przy kolejnych płatnościach będzie on wpisany domyślnie.

Jeśli nie skorzystamy z biletu na przejazd płatnym odcinkiem autostrady, wystarczy przy wybranym i opłaconym wcześniej bilecie wybrać opcję „Zwrot”.

Płatności za autostrady aplikacją SkyCash

Do grona aplikacji, za pomocą których można wnosić opłaty za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad należy także SkyCash, umożliwiająca również płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej.

Wybierając się w podróż płatnym odcinkiem autostrady, po zainstalowaniu aplikacji, wystarczy na ekranie głównym wybrać kafel „Autostrady”. Następnie w formularzu dodawania pojazdu trzeba wprowadzić dane auta: numer rejestracyjny, model oraz kategorię pojazdu. Następnie należy wskazać źródło płatności.

Jeśli na liście dostępnych marek nie ma naszego pojazdu, należy wybrać opcję „Inne”. Co istotne, najważniejsze jest właściwe wskazanie kategorii pojazdu.

Podobnie jak w przypadku aplikacji Spark również SkyCash nie wymaga włączania jej podczas wjazdu na płatny odcinek. Pieniądze pobierane są automatycznie z podpiętej karty na podstawie zeskanowanego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Płatności za autostrady - aplikacje bankowe

Dokonywanie płatności za przejazdy autostradami przy pomocy aplikacji Autopay możliwe jest także z poziomu aplikacji poszczególnych banków. Obecnie taką możliwość oferuje siedem działających w Polsce banków: Alior Bank, Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank Pocztowy, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa).

Aplikacja Autopay w Alior Banku

Klienci Alior Banku, aby płacić smartfonem za przejazdy płatnymi autostradami, muszą zalogować się do aplikacji Alior Mobile, wybrać opcję „Płatności”, a następnie „Autostrady”, podać numer konta, z którego pobierane będą opłaty, wprowadzić dane pojazdu i potwierdzić aktywację usługi.

Aplikacja umożliwia bieżący podgląd historii wszystkich przejazdów i faktur wystawianych za opłacone przejazdy.

Aplikacja Autopay w Banku Pekao

Kierowcy posiadający konto w Banku Pekao, aby płacić automatycznie za autostrady z poziomu bankowej aplikacji, muszą zalogować się do aplikacji PeoPay. Następnie z paska „Płatności” wybrać zakładkę „Zarządzanie Płatnościami”, a następnie aktywować usługę.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie danych kontaktowych, danych pojazdu, wskazanie rachunku, z którego pobierane będą opłaty. Następnie należy zaznaczyć odcinki autostrad, na których aplikacja Autopay będzie dokonywała automatycznych płatności.

Do uruchomienia usługi wymagane będzie jeszcze potwierdzenie jej kodem SMS.

Płatności za autostrady w ING Banku Śląskim

Kierowcy chcący skorzystać z usługi Autopay za pośrednictwem ING Banku Śląskiego będą musieli użyć w tym celu bankowej aplikacji Moje ING.

Po zalogowaniu się do aplikacji Moje ING należy wybrać zakładkę „Dodatki”, a następnie kliknąć opcję „Autostrady”. Do aktywacji usługi Autopay, podobnie jak w przypadku pozostałych banków, potrzebne będzie jeszcze podanie numeru telefonu, adresu e-mail, danych konta, które będzie obciążane płatnościami za autostrady.

Do potwierdzenia usługi niezbędny będzie jeszcze kod SMS.

Jak działa Autopay w Banku Pocztowym?

Z usługi Autopay można skorzystać także za pośrednictwem aplikacji Pocztowy. Również w jej przypadku należy wprowadzić dane kontaktowe, informacje o pojeździe, którym będziemy korzystali z płatnych odcinków autostrad, oraz wskazać konto, z którego pobierane będą opłaty, jak również te odcinki autostrad, na których usługa będzie działała automatycznie.

Autopay w Banku Millennium

Klienci Banku Millennium chcący automatycznie płacić za autostrady z poziomu aplikacji Banku Millenium powinni po zalogowaniu do niej wybrać zakładkę „Usługi dodatkowe”, następnie „Transport”. Po kliknięciu w kolejną zakładkę „Autostrady” możliwe będzie wprowadzenie danych o pojeździe oraz podpięcie konta.

Kierowcy posiadający już konta w usłudze Autopay podczas rejestracji w aplikacji mobilnej Banku Millennium powinni upewnić się, że zarówno numer telefonu zarejestrowany w banku, jak i numer rejestracyjny pojazdu są takie same jak zapisane w aplikacji Autopay. Konta zostaną wówczas zsynchronizowane.

Płatności za autostrady w Santander Bank Polska

W lipcu 2021 r. korzystanie z usługi Autopay umożliwił Santander Bank Polska. Chcący płacić za autostrady automatycznie z poziomu bankowej aplikacji muszą wybrać w niej zakładkę „Bilety, Parkingi, Taxi”, zaakceptować regulamin, a następnie wybrać z listy usługę Autopay, uzupełnić swoje dane kontaktowe i zatwierdzić je kodem SMS otrzymanym na podany numer telefonu.

Kolejnym i ostatnim krokiem, by płacić automatycznie za płatne odcinki autostrad, będzie wprowadzenie danych pojazdu oraz wybranie konta, z którego pobierane będą środki.

Aplikacja Autopay w SGB

Płatności za autostrady można uiszczać także z poziomu aplikacji SGB Mobile. Aby to zrobić, należy w zakładce „Produkty” wybrać „Autopay”, a następnie opcję „Aktywuj płatności”.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie danych pojazdu (nr rejestracyjny, kraj rejestracji, marka oraz model), wybór autostrady, za przejazd którą będziemy chcieli zapłacić oraz wskazanie źródła płatności, czyli rachunku, z którego pobrana zostanie opłata.

Wszystkie kroki warto przeprowadzić wcześniej niż chwilę przed wjechaniem na autostradę, ponieważ realizacja dyspozycji może potrwać do 15 minut.

PKO BP – opłaty za autostrady

Posiadacze kont w banku PKO BP, aby móc płacić za autostrady z poziomu aplikacji, muszą dodać dane pojazdu w IKO oraz podpiąć konto, z którego pobierane będą płatności. Aby przeprowadzić ten proces pomyślnie w IKO, należy wybrać opcję „Więcej”, następnie kliknąć w „Usługi” i wybrać zakładkę „Opłaty za autostrady”. Następnie należy skorzystać z opcji „Pojazdy” i kliknąć ikonę z plusem.

W aplikacji można jednocześnie dodać kilka aut i podpiąć do nich różne konta, z których pobierane będą opłaty. W aplikacji możemy wybierać także autostrady, podczas korzystania z których opłaty będą pobierane automatycznie. W sekcji „Historia” dostępne będą z kolei wszystkie wykonane przejazdy i wystawione za nie faktury.



AmberOne – płatności za przejazdy autostradą A1

Swoją aplikację umożliwiającą opłacanie przejazdów ma koncesyjny odcinek autostrady A1 – Gdańsk – Toruń. To aplikacja AmberOne obsługująca system płatności AmberGo.

Po zainstalowaniu aplikacji AmberOne trzeba zainstalować się w systemie AmberGo podając swoje dane oraz dane pojazdu i karty płatniczej, z której będą pobierane środki.

Po dojechaniu do dowolnej bramki, system AmberGo, który obsługuje aplikacja AmberOne odczyta numer rejestracyjny, a następnie automatycznie zapali zielone światło i podniesie szlaban. Na bramkach zjazdowych z kolei dodatkowo pobierze należność za przejechany odcinek.

Posiadacze aplikacji AmberOne, a także pozostałych aplikacji skorelowanych z systemem AmberGo (Autopay, mPay, SkyCash) oraz aplikacji bankowych umożliwiających płatności za autostrady, mogą korzystać także z dodatkowych bramek oznaczonych logotypem AmberGo.

Opłaty za przejazdy autostradą A4 w aplikacji A4Go

Płacenie za przejazdy jednym z płatnych odcinków autostrady A4 Katowice – Kraków umożliwia z kolei urządzenie A4Go, dzięki któremu nie trzeba zatrzymywać się przy okienku, pobierać biletu, płacić, czekać na ewentualną resztę i otwarcie szlabanu. Ten otworzy się automatycznie.

Po wynajęciu urządzenia i zamontowaniu go na przedniej szybie wystarczy wybrać jedną z trzech skrajnych, lewych bramek przeznaczonych dla posiadaczy A4Go i oznaczonych logotypem systemu, podjechać do szlabanu i poczekać aż otworzy się automatycznie. Za pomocą urządzeń A4Go można płacić także przejeżdżając przez pozostałe bramki, jednak wówczas najprawdopodobniej będziemy musieli poczekać w kolejce płacących w tradycyjny sposób w punkcie poboru opłat.

Z samych urządzeń można korzystać na dwa sposoby. Pierwszym jest wykupienie impulsów, które umożliwią konkretną liczbę przejazdów w ciągu dwóch lat. Jeden impuls odpowiada jednemu przejazdowi.

Płacić można także na bieżąco za pomocą karty podpiętej do urządzenia A4Go. Wówczas opłata za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 zostanie pobrana po przejechaniu przez bramkę.

Z obu opcji można korzystać jednocześnie. Wówczas w pierwszej kolejności pobierane będą impulsy, a gdy limit zostanie wykorzystany i nie wykupione zostaną kolejne, aplikacja będzie pobierała opłaty z podpiętej karty.

Do jednego urządzenia A4Go mogą być przypisane maksymalnie trzy pojazdy podporządkowane do jednej lub maksymalnie dwóch kategorii opłat – np. samochód osobowy i motocykl. Numery rejestracyjnie można dowolnie zmieniać.

Urządzenie A4Go umożliwiające płacenie za przejazdy autostradą A4 można kupić na stronie internetowej www.a4go.pl lub w Punktach Obsługi Klienta autostrady w Mysłowicach (wjazd na autostradę w kierunku Krakowa) i Balicach (wjazd na autostradę w kierunku Katowic).