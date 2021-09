Opakowano paryski Łuk Triumfalny. Koszt? 14 mln euro

Na kilka dni przed 18 września artyści i alpiniści rozpoczęli rozmieszczanie pasów białej tkaniny na fasadach Łuku Triumfalnego w Paryżu. Od 18 września do 3 października monument ma być całkowicie opakowany i stać się jedną z wielu instalacji sztuki krajobrazu artysty Christo znanego z „opakowywania” pomników, elementów architektonicznych i przyrody.

Nazywane „utopijnym” dzieło sztuki amerykańskiego artysty pochodzenia bułgarskiego - Christo - ma przywrócić Paryżowi atmosferę świętowania, którą wymazała pandemia i globalny kryzys.

„Opakowywanie Łuku Triumfalnego” rozpoczęto w niedzielę. ”Celem Christo była ucieczka od ram i konwencji tworzenia obowiązujących od renesansu” - odpowiada przewodnicząca projektu Łuku Triumfalnego i przyjaciółka Christo Laure Martin-Poule.

L’Arc de Triomphe wrapped in fabric by Christo Art tribute



The idea for "L'Arc de Triomphe, Wrapped," was formed in 1961, when Christo and Jeanne-Claude lived in Paris.#ArcDeTriomphe #Christo #Paris pic.twitter.com/UIRtXsXOjZ