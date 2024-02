Oni będą zatrudniani od ręki. MEN wskazuje: Ci pracownicy będą poszukiwani

34 zawody znalazły się na nowej liście zawodów, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Wśród nich jest jeden nowy: technik elektromobilności – podało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" to dokument, który co roku wydaje minister edukacji i nauki. Publikowany jest on w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego, zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

W tegorocznym wykazie są:

automatyk,

betoniarz-zbrojarz,

cieśla,

dekarz,

elektromechanik,

elektryk,

kierowca mechanik,

mechanik-monter maszyn i urządzeń,

mechatronik,

monter izolacji przemysłowych,

monter konstrukcji budowlanych,

monter nawierzchni kolejowej,

monter stolarki budowlanej,

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,

operator obrabiarek skrawających,

technik automatyk,

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

technik budowy dróg,

technik dekarstwa,

technik elektroenergetyk transportu szynowego,

technik elektromobilności,

technik elektryk,

technik energetyk,

technik gospodarki odpadami,

technik izolacji przemysłowych,

technik mechanik,

technik mechatronik,

technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,

technik programista,

technik robotyk,

technik spawalnictwa,

technik transportu kolejowego.

W 2024 r. na liście krajowej pojawił się po raz pierwszy zawód technik elektromobilności.

"Raport Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla branży motoryzacja i elektromobilność wskazuje na rosnącą popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowaną wzrostem świadomości proekologicznej społeczeństwa. Popularyzacja elektromobilności w Polsce postępuje w szybkim tempie, stale dostosowując się do potrzeb, jakie bezpośrednio kształtuje rynek oraz społeczeństwo. Ponadto, istotny wpływ na rozwój elektromobilności mają działania podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej, w zakresie pro środowiskowego kształtowania modelu transportowego w państwach członkowskich" - czytamy w informacji MEN dotyczącej prognozy. Według resortu, oznacza to, że zakres prac w zawodzie technik elektromobilności będzie zwiększał się w sektorze motoryzacyjnym oraz będzie wymagał stałej transformacji kompetencyjnej w najbliższych latach.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, samorządy na 2025 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2024.

Kwota z subwencji dla szkół kształcących w zawodach z "listy krajowej" na jednego ucznia zostaje zwiększona o 1250 zł, a na dofinansowanie pracodawcom kształcenia ucznia-pracownika młodocianego w zawodach z "listy krajowej" o 2000 zł.

Zwiększone finansowanie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i będzie kontynuowane przez cały cykl ich kształcenia w danym zawodzie.

Prognoza zawiera też wykazy wojewódzkie. W nich, obok zawodów szczególnie potrzebnych w danym regionie, są też zawody, na które jest w danym regionie zapotrzebowanie umiarkowane. W wykazach tych zawody są także uporządkowane w ujęciu alfabetycznym.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane, w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/