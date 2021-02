One More Level w dół przez zamieszanie wokół „Ghostrunnera”

One more level

Świetnie przyjęta gra "Ghostrunner" miała stanowić silny impuls finansowy dla jej producenta, czyli notowanego na NewConnect One More Level. Teraz firma jednak informuje, że powstał problem z rozliczaniem tantiem.

Zarząd One More Level w dniu 28 października 2020 poinformował, że „szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży gry "Ghostrunner" przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 2020 roku, kwotę 2,5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję gry. To zresztą nikogo nie zdziwiło, "Ghostrunner" zawojował listę bestsellerów i otrzymał bardzo pozytywne recenzje. Do końca 2020 roku sprzedano ponad 500 tys. sztuk, co oznaczało przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży o 25 proc.

Problem polega jednak na tym, że jak wskazuje zarząd One More Level w najnowszym raporcie, do dnia 15 lutego 2021 r. spółka nie otrzymała miarodajnych i ostatecznych danych o wynikach sprzedaży za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz rozliczeniu kosztów gry, umożliwiających oszacowanie ewentualnego przychodu spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres. - W szczególności spółka nie otrzymała oficjalnej informacji o przychodach z komercjalizacji gry w okresie od dnia jej premiery do zakończenia 2020 r. - wskazano w raporcie bieżących.

- Z informacji otrzymanych przez spółkę, które, w ocenie zarządu spółki, ze względu m.in. na szczątkowy charakter uniemożliwiający ich merytoryczną ocenę, nie są miarodajne, wynika, iż spółce z tytułu sprzedaży gry zrealizowanej w okresie do końca 2020 r. nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (tantiemy) - dodano.

To o tyle istotne, że 15 lutego spółka musi opublikować raport finansowy za IV kwartał 2020 roku. Jak to jednak zrobić bez wiarygodnych danych? - Zarząd informuje, iż prowadzi działania zmierzające do pozyskania i weryfikacji danych na temat poziomu przychodów ze sprzedaży i kosztów gry, celem weryfikacji istnienia podstaw do uzyskania przez spółkę dodatkowego wynagrodzenia (tantiem) z tytułu komercjalizacji gry zgodnie z umową wydawniczą gry - informuje spółka.



Zarząd wskazuje jednak, że powyżej przedstawiony stan rzeczy ma wpływ na wyniki spółki zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2020 r. To z kolei wywołało rozczarowanie inwestorów, akcje One More Level taniały bowiem na poniedziałkowej sesji o 10 proc. W dół szły także notowania wydawcy gry - All In Games (-5 proc.).

Warto dodać, że to nie pierwsze zamieszanie wokół rozliczenia sukcesu "Ghostrunnera". Jeszcze w ubiegłym roku inwestorzy spekulowali na temat liczby spółek do podziału tortu zysków. - W zyskach ze sprzedaży gry "Ghostrunner" partycypują wyłącznie 505 Games oraz ALG i One More Level S.A. (jako producent gry "Ghostrunner"), podczas gdy 3D Realms współpracuje z One More Level S.A. przy produkcji gry "Ghostrunner", a Slipgate bierze udział w dystrybucji i prowadzeniu działań marketingowych wspierając czynności z zakresu PR - poinformowało wówczas w komunikacie All in Games.

