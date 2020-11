OncoArendi podpisał umowę partneringową w sprawie rozwoju leku OATD-01

OncoArendi Therapeutics podpisał z belgijską firmą Galapagos wieloletnią umowę na rozwój platformy chitynazowej oraz udzielenie globalnej licencji na podwójne inhibitory chitynaz, w tym cząsteczkę OATD-01. Spółka ma otrzymać w ramach płatności wstępnej 25 mln euro w ciągu 30 dni. Umowa zakłada też kolejne płatności w przypadku pomyślnego rozwoju projektu, łącznie do ok. 1,5 mld zł.

Wiadomość o dużej umowie wywołała entuzjazm inwestorów. Akcje Onco wciąż wprawdzie notowane są na poziomach z czwartku, wszystko jednak przez duży skok popytu i wstrzymanie z tego powodu notowań. Teoretyczny kurs otwarcia pokazuje chwilę po 10 wzrost o 206 proc. Dobrze radzą sobie dziś na GPW i inne firmy biotechnologiczne, co można wiązać z sukcesem OAT.

Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka przyznała Galapagos wyłączne prawo do dalszych badań, rozwoju, wytwarzania oraz sprzedaży leku zawierającego cząsteczkę OATD-01, a także innych podwójnych inhibitorów chitynaz. Dalszy rozwój podwójnych inhibitorów chitynaz będzie realizowany przez Galapagos przy aktywnym udziale i wsparciu polskiej spółki w ramach wspólnego komitetu sterującego.

W kontrakcie zdefiniowano kolejne fazy rozwoju projektu, tzw. kamienie milowe, których osiągnięcie będzie oznaczało wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla polskiej firmy. Są to: faza rozwoju klinicznego, faza dopuszczenia leku do obrotu w różnych regionach świata i faza komercjalizacji oraz sprzedaży leku. Oczekiwana perspektywa czasowa dla realizacji wszystkich kamieni milowych to - zdaniem OncoArendi - okres co najmniej kilkuletni.

Zgodnie z tzw. formułą "bio-dollar value" maksymalna możliwa do uzyskania przez OncoArendi wartość wszystkich płatności po osiągnięciu kamieni milowych wynosi 320 mln euro (ok. 1,443 mld zł). Kwota uwzględnia płatność wstępną, ale nie zawiera tantiem z ewentualnej przyszłej sprzedaży leku. Tantiemy te mają rosnąć do niskich dwucyfrowych proc. wartości przychodów ze sprzedaży leku zawierającego cząsteczkę OATD-01.

Spółka wskazała, że maksymalna wartość umowy nie obejmuje potencjalnych przychodów z rozwoju innych cząsteczek będących podwójnymi inhibitorami chitynaz, na których rozwój może w przyszłości zdecydować się Galapagos.

OncoArendi ma otrzymać od belgijskiej firmy również 2 mln euro za udzielenie Galapagos prawa pierwszeństwa w negocjacjach dla innych związków rozwijanych w ramach platformy chitynazowej.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar, ani nie przewiduje zwrotu żadnych płatności.

Cząsteczka OATD-01, która niedawno ukończyła pierwszą fazę badań klinicznych, jest rozwijanym dotychczas przez spółkę podwójnym inhibitorem chitynaz. Chitynazy odgrywają kluczową rolę w procesach zapalnych i włóknieniowych obserwowanych w takich schorzeniach jak: idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza lub astma.

Jak podało w komunikacie OncoArendi, cząsteczka OATD-01 jest pierwszym na świecie potencjalnym lekiem wykorzystującym taki mechanizm działania.

Prezesem zarządu spółki jest Marcin Szumowski, brat byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Ich nazwisko znajdziemy także w akcjonariacie spółki - 8 proc. udziałów należy do Marcina Szumowskiego (bezpośrednio, oraz z Szumowski Investments sp. z o.o.).

- Mój brat w pewnym momencie stał się według sondaży chyba najbardziej popularnym członkiem rządu i to spowodowało działania medialne oraz wywołało próby ataku na niego i jego rodzinę - mówił we wrześniu Marcin Szumowski.

/pap, MZ