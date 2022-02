Oligarchowie opuszczają Ukrainę prywatnymi samolotami

Zełenski zaprosił Bidena do złożenia wizyty w Kijowie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Joe Bidenem w niedzielę zaprosił go do odwiedzenia Kijowa - przekazało biuro ukraińskiego przywódcy. Wizyta Bidena przyczyniłaby się do deeskalacji napięć w regionie - dodano.