Olej napędowy i autogaz najdroższe w historii. A to nie koniec podwyżek

Ceny paliw w Polsce właśnie przebiły historyczne rekordy z 2012 roku. A wciąż drożejąca ropa w otoczeniu słabego złotego sprawia, że w kolejnych dniach czekają nas kolejne podwyżki przy dystrybutorach.

Tak drogo w ujęciu nominalnym jeszcze nie było. Tylko przez ostatni tydzień litr oleju napędowego podrożał przeciętnie o 10 groszy, osiągając rekordowo wysoką średnią cenę na poziomie 5,83 zł/l – wynika z danych BM Reflex. W ten sposób pobity został poprzedni rekord ze stycznia 2012 roku, gdy litr ON kosztował przeciętnie 5,81 zł.

Niemal rekordowo droga jest też benzyna. Za litr popularnej 95-ki trzeba było zapłacić średnio 5,85 zł, a więc o dwa grosze więcej niż tydzień temu. Przez poprzednie cztery tygodnie paliwo to podrożało przeciętnie o 13 gr/l, zbliżając się do nominalnych rekordów z wiosny 2012 roku (5,89 zł/l). Warto pamiętać, że mówimy tu o średniej dla całego kraju. Ceny na poszczególnych stacjach mogą się różnić nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.

Kolejne rekordy padły też w przypadku autogazu. Po raz pierwszy w historii przeciętna cena detaliczna tego paliwa przekroczyła poziom 3 gr/l. Drastyczna jest też skala ostatnich podwyżek. Tylko przez poprzedni tydzień LPG podrożał przeciętnie aż o 12 gr/l, osiągając średnią cenę rzędu 3,08 zł/l.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Ceny paliw w Polsce są też zdecydowanie wyższe niż rok temu. Benzynę tankujemy średnio o 1,39 zł/l drożej niż rok temu, olej napędowy kosztuje o 1,48 zł/l więcej, a autogaz o 1,07 gr/l więcej. Rosnące ceny na stacjach paliw są jednym z kilku czynników podbijających inflację cenową, która we wrześniu zbliżyła się do 6% i osiągnęła najwyższą wartość od przeszło 20 lat. Według ekonomistów ING inflacja w końcówce roku może zbliżyć się do 7%.

Drożej w hurcie, drożej w detalu

Zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. - Bardzo prawdopodobne więc, że średni poziom cen benzyny Pb95 i diesla wzrośnie przynajmniej do 5,89 zł/l. Olej napędowy na stacjach paliw może być już wkrótce droższy niż benzyna Pb95 i taka relacja cen utrzyma się aż do wiosny, szczególnie jeśli tegoroczna zima na półkuli północnej okaże się mroźna – czytamy w cotygodniowym raporcie BM Reflex.

Takie prognozy wynikają z sytuacji na rynku hurtowym, gdzie ceny rosną jeszcze szybciej niż na stacjach. 8 października PKN Orlen oferował olej napędowy po 4 831 zł/m3, czyli po ok. 5,94 zł/l po doliczeniu 23% podatku VAT. To o 14 gr/l drożej niż tydzień temu oraz 64 gr/l drożej niż na początku września. W rezultacie przeciętna cena detaliczna ON jest o 11 gr/l niższa od stawki hurtowej, co w nadchodzącym tygodniu zapewne przełoży się na kolejne podwyżki przy dystrybutorach.

Niewiele lepiej jest w przypadku benzyny Eurosuper 95, którą w piątek płocka rafineria oferowała po 4735 zł/m3 (czyli ok. 5,82 zł/l brutto). To o 10 gr/l więcej niż tydzień wcześniej i już 32 gr/l więcej niż jeszcze dwa tygodnie temu. Przy takich cenach implikowana marża detaliczna jest już bardzo cienka, więc każda kolejna podwyżka w hurcie zapewne szybko zostanie przerzucona na kierowców.

- Wbrew powszechnej opinii wzrost cen paliw to nie okres żniw i ponadprzeciętnych zysków dla operatorów stacji paliw. Jest wręcz odwrotnie. Od kilku tygodni obserwujemy na rynku gwałtowny spadek poziomu marż detalicznych (różnicy między ceną zakupu a sprzedaży paliw na stacjach) i aktualnie ich poziom jest o połowę niższe (…) Dodatkowo w wielu regionach kraju poziom marż jest jeszcze niższy co przy obecnie rosnącym indeksie kosztów dla stacji paliw drastycznie pogarsza rentowność. – komentują analitycy BM Reflex.

Z kolei źródłem rosnących cen hurtowych jest przede wszystkim sytuacja na rynku ropy naftowej. Ropa Brent kosztuje już prawie 83 USD za baryłkę i w piątek była notowana blisko najwyższych poziomów od trzech lat. Na to nakłada się beznadziejna wręcz słabość złotego. Pomimo niedawnej podwyżki stóp procentowych w Polsce dolar wciąż notowany jest blisko poziomu 4 zł. W tej sytuacji polskie rafinerie płacą za surowiec najwięcej od 7 lat, co podbija koszty produkcji i przekłada się na wyższe ceny hurtowe gotowych paliw.

Krzysztof Kolany