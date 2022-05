Olbrzymia obniżka stawki najmu za lokal dla kościoła. Stołeczny ratusz potwierdza

fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

Stołeczna radna Agata Diduszko-Zyglewska napisała interpelację, w której pyta o powód olbrzymiej obniżki stawki najmu za lokal w ścisłym centrum miasta. W 2021 roku lokal został wystawiony w przetargu ze stawką 162 zł/ mkw, a od kwietnia br. najemcą został Katolicki Kościół Narodowy w Polsce, który płaci tylko 5 zł/ mkw.

W 2021 roku lokal w budynku przy ul. Nowy Świat 21 B o wielkości 388 mkw został wystawiony w przetargu ze stawką 162 zł/mkw. Jak podkreśliła Diduszko-Zyglewska, tak wysoka stawka oznaczała cenę zaporową, ponad 77 tys. zł miesięcznie za wynajem lokalu, i w związku z tym nie znalazł się najemca, który byłby w stanie ją zapłacić.

Radna, powołując się na informacje od osób zainteresowanych najmem lokalu, zaznaczyła, że nawet ceny komercyjne są w tej lokalizacji niższe. Lokal nie wrócił już do przetargu z bardziej realistyczną stawką. Po kilku miesiącach na stronach Zarządu Mienia Skarbu Państwa ukazała się informacja, że lokal został wydzierżawiony przez Parafię Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce pod wezwaniem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za cenę 5 zł/mkw (a piwnica 3 zł/mkw).

Informację o stawkach potwierdza stołeczny ratusz. "Nieruchomość przy ul. Nowy Świat 21B (usytuowana w podwórzu) była skierowana do najmu w drodze konkursów ofert – z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe. Wywoławcza stawka czynszu wynosiła 162 zł/mkw. Budynek nie wzbudzał jednak żadnego zainteresowania – pomimo prób wynajęcia nieruchomości, nie wpłynęła żadna oferta najmu" - przekazał zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski. "Nowy Świat 21B pozostawał niewynajęty od 2016 roku" - dodał.

Wyjaśnił też, że od kwietnia 2022 r. dzierżawcą nieruchomości jest Katolicki Kościół Narodowy w Polsce, który jako jedyny na przestrzeni ostatnich lat zwrócił się do stołecznego Zarządu Mienia Skarbu Państwa o możliwość udostępnienia budynku. "Umowa dzierżawy została zawarta na okres trzech lat, na podstawie § 7 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy" - sprecyzował Leduchowski.

Rzecznik zaznaczył, że budynek został wydzierżawiony na cele charytatywne oraz statutowe. Stawka czynszu wynosi 5 zł/mkw i jest stawką preferencyjną, przyznawaną organizacjom prowadzącym działalność niekomercyjną, w tym organizacjom pozarządowym, w ramach wspierania ich działalności.

"Warto pamiętać, że utrzymanie każdej nieruchomości, również tej pozostającej pustostanem, wiąże się z kosztami. Dzięki zawartej umowie dzierżawy za pokrycie tych kosztów odpowiadać będzie nowy użytkownik – utrzymanie budynku przy ul. Nowy Świat 21B nie będzie dłużej obciążać budżetu Warszawy. Ewentualne prace adaptacyjne realizowane będą przez dzierżawcę na jego koszt – po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i zezwoleń" - podsumował Leduchowski. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

