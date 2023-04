Okradli Główny Urząd Celny w Niemczech. Wynieśli stamtąd ponad 6,4 mln euro

Rząd przyjął uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. "Pójdzie kolejna nota" - To podstawa do przygotowania kolejnej noty dyplomatycznej do rządu Niemiec - zapowiedział we wtorek wiceszef polskiej dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Rząd przyjął we wtorek uchwałę ws. konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia.