Wishlista "CMS 2021" rośnie. Prezes PlayWaya spokojny o debiut gry

Liczba osób zainteresowanych zakupem gry "Car Mechanic Simulator 2021" (tzw. wishlist) to ok. 170 tys. - poinformował prezes PlayWaya, Krzysztof Kostowski. Prezes jest "w miarę" spokojny, że gra zadebiutuje w tym roku. Planuje regularne informowanie o liczbie wishlist gier tworzonych w grupie.

"Wishlista (liczba osób zainteresowanych zakupem 'Car Mechanic Simulator 21' na portalu Steam - PAP) to ok. 170 tys. netto i rośnie. Chcielibyśmy, żeby premiera była w miarę równo na PC i konsolach, będziemy jeszcze o tym informować" - powiedział Kostowski podczas GPW Innovation Day.

"Kampania promocyjna gry trwa, tylko nie jest może tak dobrze widoczna w Polsce" - dodał.

"Car Mechanic Simulator 2021" ma być kolejną grą z serii "CMS", jednego z najlepiej sprzedających się tytułów grupy PlayWay. Poprzednia część, "CMS 2018", w ubiegłym roku sprzedała się w 428 tys. egzemplarzy na Steam, największej platformie dystrybucji cyfrowej gier na PC. Od premiery w lipcu 2017 roku do końca kwietnia 2021 roku sprzedaż "CMS 2018" na Steam sięgnęła 1,62 mln kopii.

Prezes jest "w miarę" spokojny o premierę gry "Car Mechanic Simulator 21" w bieżącym roku.

Kostowski radzi natomiast inwestorom nie przywiązywać się do daty premiery gry "Succubus", która została ustalona na 21 lipca.

"Czy to będzie ta data? Zobaczymy. Do dat proszę nie podchodzić zbyt poważnie, one są wskazaniem, planowanym terminem. Wiem, że dużo się może jeszcze zmienić, to jest duża gra" - powiedział.

Dodał, że liczba osób zainteresowanych kupnem największych planowanych gier grupy, takich jak "Succubus" oraz "Builders od Egypt", to ok. 250-260 tys. Podkreślił, że weryfikacją tych liczb będzie dopiero wydanie gier.

Kostowski zamierza coraz częściej informować o liczbie tzw. wishlist w comiesięcznych filmach publikowanych na stronie internetowej PlayWaya.

"Moje pytanie o to poszło trochę wyżej i otrzymałem informacje, które dają światło w tunelu, że nie są to informacje wiążące, ponieważ nie wpływają bezpośrednio na sprzedaż. Więc coraz częściej będę informował o wishlist w moich 'Aktualnościach', by akcjonariusze je oglądali. Będę publikował dokładne dane, ale może nie wszystkie" - powiedział.

Pytany o ewentualne wzmocnienie nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi oraz zabiegi zmierzające do poprawy wizerunku grupy, Kostowski odpowiedział: "Czy spółki, które będą zagrażać nam PR-owo będą zdarzały się w naszej grupie? Tak. Mamy bardzo dużo podmiotów i myślenie o tym, że wszystko będzie różowo jest błędne. Podczas IPO mówiłem, że chciałbym by jedna na siedem gier był zyskowna i o to dbam".

"Oczywiście są też spółki, które nie przysparzają nam chwały, będą pewnie spółki które zbankrutują, tylko, że trzeba pamiętać - skupiamy się na spółkach, które zarabiają i z tego też wypłacamy dywidendę" - dodał.

Grupa nadal powiększa się tworząc nowe podmioty, ale Kostowski nie wyklucza również konsolidacji niektórych podmiotów.

"Powstają nowe spółki, ale nie jest to najważniejsze. Może nawet dojść do konsolidacji podmiotów, tzn. możliwe, że będą łączone podmioty, które mają środki na koncie z tymi, którym te środki się skończyły" - powiedział. (PAP Biznes)

