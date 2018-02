Okazja do kupna akcji z rynków wschodzących

Historycznie znaczące skoki zmienności na giełdzie nowojorskiej okazywały się być dobrą okazją do kupna akcji z gospodarek rozwijających się, twierdzi towarzystwo Ashmore Group.

Zanotowany w ubiegły poniedziałek największy w historii jednodniowy skok tzw. indeksu strachu VIX zbiegł się z wyprzedażą akcji także z rynków wschodzących. We wtorek indeks MSCI Emerging Markets znajdował się o 9,8 proc. poniżej szczytu sprzed dwóch tygodni. To zgodne z historyczną prawidłowością – im większy skok indeksu VIX, tym większa następująca bezpośrednio po nim przecena akcji z rynków wschodzących. Jednak już po roku zwykle okazywało się, że panika była przejściowa i okazywała się być dobrą okazją do kupowania akcji, zauważa w nocie do klientów Jan Dehn z Ashmore Group.

W ostatnich 10 latach 12 miesięcy zapoczątkowane pięcioma największymi w tym okresie skokami zmienności przynosiło stopę zwrotu z akcji rynków wschodzących sięgającą średnio 38 proc. Rzadko kiedy skok zmienności zapowiadał bardziej trwałe kłopoty rynków wschodzących. Tak może być i tym razem, bo akcje z rynków wschodzących cieszą się silnymi napływami i poprawiającymi się perspektywami zysków, a tymczasem przecena obniżyła ich wyceny, wynika z noty.

„Strategia kupowania na rynkach wschodzących w okresach ucieczki od ryzyka wykorzystuje nieracjonalne zachowanie inwestorów, którzy w takich sytuacjach automatycznie wyprzedają wszystkie tamtejsze aktywa” – zauważa Jan Dehn z Ashmore Group.



MWIE, Bloomberg