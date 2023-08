Polacy nabici w butelkę? Ogromne różnice w kosztach prądu za pompy ciepła

Różnice kosztów zużycia energii elektrycznej pomiędzy właścicielami pomp ciepła są ogromne. Potrafią różnić się nawet o kilka tysięcy złotych rocznie. Powodem dysproporcji jest m.in. sposób rozliczania się z dostawcą energii elektrycznej oraz połączenie z innymi instalacjami np. fotowoltaiką.

Wydatki na energię elektryczną w miesiącach zimowych przy korzystaniu z pompy ciepła sięgają w granicach od 1,5 tys. zł do 2,5 tys. zł w zależności od powierzchni domu. Jednocześnie zmniejszają się koszty np. zakupu węgla. Mniejsze wydatki ponoszą osoby, które wraz z pompą ciepła zdecydowały się na zainstalowanie fotowoltaiki - podaje "Gazeta Wyborcza".

Najniższe koszty ponoszą osoby, które zainstalowały pompy ciepła z fotowoltaiką do 31 marca 2022 r. Warunkiem koniecznym jest wprowadzenie prądu do sieci do tej daty. W takiej sytuacji prosumenci rozliczają się przez kolejnych 15 lat w starym, bardzo korzystnym systemie "net-metering", wskazuje GW. System umożliwiał on rozliczenie wyprodukowanej energii elektrycznej w bardziej słonecznej części roku (np. od maja do września) w miesiącach zimowych, w których z reguły jest mniej słońca. W takim wariancie roczne koszty za prąd sięgają, w niektórych przypadkach, tylko kilkudziesięciu złotych rocznie.

Innym powodem wysokich rachunków może być sposób rozliczania się z dostawcą energii elektrycznej na podstawie prognoz.

Właściciele pomp ciepła powinni rozważyć przejście na rzeczywiste rozliczenie energii elektrycznej z miesiąca na miesiąc. Każdy klient ma prawo zmienić sposób rozliczania bez dodatkowych opłat. Wybierając opcję rzeczywistego zużycia, należy każdego miesiąca przesyłać rzeczywisty odczyt stanu licznika poprzez portal internetowy lub telefonicznie.

