Ogromne obroty na GPW. Duża zmienność i niewielkie wzrosty

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Informacje z wojennego frontu przesądziły o charakterze sesji. Przy dużej zmienności i ogromnych obrotach nieco zyskały najważniejsze indeksy na GPW, jednak oddech rynku był negatywny.

Brak przełomu w weekend na linii Rosja-Ukraina był przyczyną fatalnego sentymentu w porannej części sesji. Informacje o rosyjskim ultimatum i gotowości do zakończenia działań wojennych oraz możliwym spotkaniu szefów dyplomacji obu państw były z kolei impulsem do poprawy nastrojów, która podniosła europejskie indeksy z głębokich spadków. Na GPW to sektor bankowych dyktował warunki wespół z mocnymi wzrostami spółek surowcowych i energetycznych.

Ostatecznie WIG20 zyskał 0,84 proc., WIG był wyżej o 0,30 proc., mWIG40 stracił 0,67 proc., natomiast sWIG80 był niżej o 1,13 proc. Obroty były najwyższe w tym roku i przekroczyły 3,66 mld zł - ósmy raz z rzędu bariera 2 mld została złamana. Większe niż podczas krachu z 24 lutego były również obroty na WIG20, które wyniosły 3,06 mld zł.

"Podczas gdy rosyjska agresja na Ukrainę trwa, ryzyko dalszej eskalacji niepokoi inwestorów. Gwałtownie rosnące ceny energii leżą u podstaw słabych prognoz gospodarczych. Presja cenowa jest potęgowana przez rosnące ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw, ponieważ rosyjskie firmy są finansowo odcięte, a ruch towarowy jest ograniczony" - powiedział Thomas Hempell, szef badań makro i rynkowych w Generali Investments, cytowany przez PAP.

Sektorowo wzrosty zaliczyły tylko paliwa (4,93 proc.) i energetyka (4,79 proc.). Pod kreską zakończyło górnictwo (-0,79 proc.), które było liderem wzrostów w porannej części sesji. Najwięcej oddał sektor spożywczy (-11,82 proc.). Dalej były leki (-3,77 proc.) i media (- 3,56 proc.). WIG-Ukraina spadł o 12,28 proc.

W indeksie WIG20 spadki zaliczyło siedem spółek. Najmocniej zniżkowało PKO BP (-4,73 proc.), chociaż w ciągu dnia spadki przekraczały 10 proc. Dalej był Santander ze zniżką o 1,45 proc.

Pogorszenie prognoz wzrostu gospodarczego, a tym samym jakości portfeli kredytowych, oraz mocne wzrosty sektora bankowego z ostatniego roku kończą się silną przeceną, która od stycznia sprowadziła branżowy indeks o ponad 30 proc. niżej. We wtorek inwestorzy poznają decyzję RPP nt. stóp procentowych. Obecnie konsensus zakłada podwyżkę o 50 punktów bazowych do poziomu 3,25 proc. Silniejsza reakcja RPP prawdopodobnie negatywnie wpłynęłaby na polski rynek akcji - napisali analitycy BNP w porannym komentarzu.

Kurs Pekao, kóry rano tracił w okolicach 9 proc., skończył sesję na plusie (2,49 proc.). Podobnie kurs PZU - zyskał 2,49 proc, co było potwierdzeniem dużej zmiennności obserwowanej też na innych walorach.

Allegro (0,36 proc.) w trakcie handlu ustanowiło nowe historyczne minima na poziomie 23,51 zł za akcję przy spadkach o ponad 10 proc.

LPP spadło o 1,42 proc., przed weekendem informując, że zdecydowało o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji. Spółka chce zatrzymać rozwój swoich marek w Rosji oraz dostarczanie towarów handlowych.

Niżej był także KGHM (-1,21 proc.) i tu też była duża zmienność przy wysokich obrotach, Kurs miedziowego giganta zsykiwał ponad 4 proc. W dół kurs spółki ściągneły ponad 4-proc. spadki cen miedzi, na wieść o warunkach strony rosyjskiej dotyczących natychmiastwowego zakończenia działań zbrojnych. Ulitmiatum rosyjskie, jakkolwiek trudne do zaakceptowania przez stronę ukraińską, rynek odczytał jako pierwszy krok do realnych negocjacji pokojowych.

Najwięcej wzrosły akcje PGNiG (6,15 proc.), które poinformowało w piątek o umowie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych na zakup gazu o wartości do 6 mld zł, wydatkowanych w 2022 r. Z kolei w poniedziałek spółka przekazała informację o otrzymaniu pierwszej transzy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 1,255 mld zł.

Rosły także spółki energetyczne PGE (5,48 proc.) i Tauron (3,5 proc.) oraz paliwowe PKN Orlen (4,41 proc.) i Lotos (4,59 proc.), przy rekordowych cenach ropy na światowych rynkach.

Uwagę zwracają obroty, które największe były w handlu na PKO BP (682,4 mln zł). Dużo handlowano także na JSW (-0,28 proc. przy 472 mln zł) czy Pekao (389,6 mln) i KGHM (360,9 mln). Jeszcze na Allegro (245 mln) przekroczono próg 200 mln zł.

"Kursy akcji wielu spółek surowcowych rosną z powodu wyższych cen surowców, chociaż inwestorzy powinni też przeanalizować ekspozycję firm na Rosję i stopień ich uzależnienia od wzrostu makro" - wskazuje Ulrich Urbahn, szef strategii i badań wielu aktywów w Berenberg, cytowany w depeszy PAP.

Administracja prezydenta Joe Bidena rozważa ustawę zakazująca importu rosyjskiej ropy naftowej i produktów energetycznych. W celu zabezpieczenia podaży na rynku trwają rozmowy z Iranem i Wenezuelą o ewentualnym zdjęciu części sankcji nałożonych na te kraje przez USA.

W mWIG-u zwracały na siebie uwagę przeceniane o 19,15 proc. walory ukraińskiego Kernela. Kolejne pozycje zajmowały taniejący Mabion (-8,28 proc.) i Datawalk (-6.75 proc.). Blisko 10-proc. spadki średnich banków wyhamowały i ostatecznie skończyły się przeceną Millennium (-5,09 proc.), neutralnym zachowaniem mBanku (0,0proc.) i wzrostami Aliora (0,26 proc.) czy ING (5,45 proc.). Najwięcej zyskała energetyczne Enea (9,47 proc.).

Już 61 zł trzeba płacić za akcje Bogdanki (12,34 proc.), czyli ponad 115 proc. więcej niż przed wybuchem wojny.

Silnej przecenie uległy akcje gwiazd "wojskowej hossy". Zremb spadł o 14,13 proc., Wojas o 20,79 proc., Protektor o 14,25 proc., a Lubawa o 5,41 proc.

Sentyment zaczął się poprawiać na bazowych rynkach europejskich po południu, na których DAX tracił 1,8 proc., CAC40 oddawał 1 proc., a włoski FTSE MIB był pod kreską o 0,9 proc. Rano spadki na tych indeksach wynosiły ok. 4 proc. Od ubiegłego poniedziałku nie działa moskiewska giełda - tak ma być co najmniej do 8 marca. Wzrosty WIG i WIG20 oraz tureckiego XU100 były wyjątkiem na europejskich parkietach, którym nie pomógł słaby początek handlu w USA. Oddech całego rynku był jednak na GPW podażowy, a handel skoncentrowany głównie na bankach, spółkach surowcowych i przede wszystkim dużych spółkach. Bez wątpienia kolejny dzień historycznej słabości polskiej waluty pokazuje sentyment do aktywów z naszego regionu.

Analitycy wskazują, że europejskie rynki akcji "wariują", ponieważ rosyjska inwazja na Ukrainę mocno pogłębiła obawy o utrzymywanie się wysokiego poziomu inflacji w eurolandzie, a inwestorzy szykują się na jeszcze większą zmienność na rynkach, zauważa PAP.