Ogromna redukcja w zapisach na akcje People Can Fly

- Stopa alokacji w transzy inwestorów indywidualnych w ofercie PCF na poziomie około 1,5 proc. - poinformował na twitterze serwis blogowy DM BOŚ. Inwestorzy, którzy zapisali się na debiut People Can Fly, otrzymają zatem ledwie ułamek liczby akcji, które chcieli otrzymać.

O tym, że redukcja będzie bardzo duża, mówił już w piątek Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group SA. - Cena emisyjna dla inwestorów profesjonalnych została ustalona powyżej pierwotnie założonej ceny maksymalnej, co zdarza się po raz trzeci w historii naszego rynku kapitałowego, a mimo to przewidujemy bardzo istotną redukcję w tej transzy. Uznajemy to za ogromny sukces i niezwykle silną motywację do dalszej pracy na rzecz rozwoju spółki. Z uwagi na duży popyt na oferowane przez PCF akcje spodziewamy się także bardzo istotnej redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych - mówił wówczas Wojciechowski.

Teraz te zapowiedzi się potwierdziły. Zapisy zredukowano o 98,5 proc., co oznacza, że wielu inwestorów może skończyć po prostu z pojedynczymi akcjami (1,5 proc. swojego "zamówienia"). To kolejny dowód na to, że najprawdopodobniej cenę w ofercie ustalono zbyt nisko w stosunku do zainteresowania. Przypomnijmy, w transzy dla inwestorów indywidualnych będzie to 46 zł, które było wcześniej ustalone jako maksymalny poziom. Instytucjonalni zgodzili się zapłacić powyżej maksimum - 50 zł.

Już w ubiegłym tygodniu ustalona została także ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty na 4.125.024, w tym: 2.062.512 akcji nowej emisji oraz 2.062.512 akcji sprzedawanych w ofercie przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki, z czego do inwestorów indywidualnych trafi 618.750 akcji nowej emisji, do inwestorów w transzy pracowniczej 42.297 akcji nowej emisji, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1.401.465 akcji nowej emisji oraz wszystkie akcje sprzedawane.

Przydział akcji oferowanych jest planowany do 11 grudnia. Całkowita wartość oferty publicznej spółki PCF Group SA, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie ponad 203 mln zł brutto. To drugie największe tegoroczne IPO po Allegro. By znaleźć kolejną wyższą ofertę, trzeba się cofnąć do 2017 roku i debiutu Play.

Szerzej o debiucie i ofercie People Can Fly pisaliśmy w artykule "People Can Fly idzie na giełdę [Analiza IPO]". Obecnie studio pracuje w głównej mierze nad grą „Outriders”, której premiera zaplanowana jest na 2 lutego 2021 roku. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie.

