Ogromna redukcja w przydziale akcji Allegro

Inwestorzy indywidualni otrzymają tylko niewielki procent akcji Allegro, na które się zapisali. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, stopa redukcji wyniosła aż 85 proc.

Inwestorzy tłumnie ruszyli po oferowane przed debiutem akcje Allegro, czego dowodem są redukcje w przydziale papierów. W wyniku dużej przewagi popytu nad podażą inwestorzy otrzymają tylko ok. 15 proc. liczby akcji, na które się zapisali. Nie jest to wprawdzie informacja oficjalna, przydział już się jednak odbył i inwestorzy mogą zobaczyć na swoich rachunkach liczbę papierów, która im przypadła.

Dodajmy, że redukcja to naturalny mechanizm stosowany przy ofertach publicznych. Przy tak dużym cięciu część inwestorów może poczuć się rozczarowanych niewielką liczbą akcji (w stosunku do zlecenia), jaka pojawi się w ich portfelu. Warto jednak podkreślić, że duża skala redukcji wcale nie musi oznaczać znaku równości z udanym debiutem. Historia zna już przypadki debiutów po sporej redukcji, które wcale nie kończyły się mocnymi wzrostami, ważny jest bowiem nie tylko popyt, ale i podaż, czyli liczba akcji, którą inwestorzy chcą sprzedać już pierwszego dnia.

Niemniej redukcja potwierdza, że zainteresowanie ofertą Allegro jest ogromne.

Niemniej redukcja potwierdza, że zainteresowanie ofertą Allegro jest ogromne. I to nawet mimo przeprowadzenia oferty po maksymalnej cenie z widełek, czyli 43 zł. Przy cenie tej wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja Allegro wyniesie 44 mld zł. To więcej od obecnej rynkowej wyceny CD Projektu (41,3 mld zł), spółki o największym udziale w WIG20. Przy takiej skali dość prawdopodobne jest szybkie wejście Allegro do WIG20. Trigon DM szacuje, że udział Allegro w WIG20 wyniesie ok. 6,3 proc.

Jak informowano wcześniej, oferta Allegro obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około miliarda złotych, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących przez dotychczasowych akcjonariuszy. Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 akcji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielonych zostanie 236 238 624 akcji.

Obecni właściciele Allegro przyznali bankowi Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby akcji sprzedawanych. Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r. Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.

Wciąż nie jest znana także data debiutu Allegro, wstępny harmonogram zakłada jednak pojawienie się spółki na GPW podczas pierwszej sesji przyszłego tygodnia, a więc 12 października. O debiucie i samej spółce można porozmawiać na giełdowym forum Bankier.pl poświęconym Allegro.

