Ogromna grzywna, a nawet więzienie za... prognozę pogody. Arabia Saudyjska wprowadza nowy zakaz

Stopery do uszu od 3M nie działają? Firma zapłaci jedno z najwyższych w historii odszkodowań Amerykański koncern 3M zdecydował się w ramach ugody wypłacić 6 mld dolarów weteranom, którzy zarzucili, że produkowane przez jego spółkę zależną stopery do uszu nie uchroniły ich od uszkodzenia słuchu. Mimo zapłaty jednej z najwyższych w historii kwot firma nie przyznała się do winy.