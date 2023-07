Ogólnonarodowy protest policji w Bułgarii. Mundurowi żądają podwyżek

Policjanci z całego kraju zebrali się w sobotę w Sofii, by protestować z żądaniem 10-procentowego podniesienia płac. Podwyżki nie są przewidziane w przyjętym przez parlament w pierwszym czytaniu projekcie budżetu.

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Zdaniem policyjnych związków zawodowych stosunek władz do policji "jest pogardliwy", szczególnie w chwili poważnego nasilenia fali migracyjnej. Po szeregu akcji przeciw nielegalnym migrantom i sieciom przemytników, w czasie których zatrzymywano ponad 100 osób dziennie, MSW podało, że w ostatnich dwóch miesiącach liczba nielegalnych migrantów wzrosła o 40 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem br.

Protestujący w stolicy policjanci, do których dołączyli funkcjonariusze z prowincji, zebrali się przed resortem finansów, później przeszli do parlamentu, poważnie utrudniając ruch w centrum Sofii.

Był to czwarty dzień protestów przed parlamentem z żądaniami podwyżek. Od środy na wezwanie największej centrali związkowej KNSB zbierali się przedstawiciele różnych branż.

Z całego kraju przybyli pracownicy pogotowia, służb socjalnych, radia publicznego, krajowego instytutu ubezpieczeniowego, administracji podatkowej i szeregu innych instytucji. Protestowali przeciw założeniom w projekcie budżetu, według których pracownicy sfery budżetowej, którzy otrzymali podwyżki płac w minionym roku, nie dostaną jej w bieżącym, mimo założonej inflacji w wys. 8 proc. w skali roku.

Zdaniem resortu finansów, który dąży do utrzymania deficytu budżetowego w granicach 3 proc., by umożliwić wejście Bułgarii do strefy euro w 2025 r., spełnienie żądań protestujących w bieżącym roku jest trudne do zrealizowania. Płace mają być podniesione w następnym roku - obiecywał minister finansów Asen Wasilew.

Ewgenia Manołowa