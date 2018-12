Ogniska odry wywołały prozdrowotną gorączkę

Nowe przypadki choroby sprawiły, że dorośli stanęli w kolejce po szczepionki. Problem w tym, że są one niemal niedostępne - pisze w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".





Jak wynika z monitoringu portalu GdziePoLek.pl, na który powołuje się DGP w październiku szczepionka MMR była dostępna w 11 proc. aptek w Polsce, aktualnie jest to już tylko 1 proc. Według ekspertów zużycie szczepionki jest ponad 10-krotnie wyższe niż w poprzednich latach. "Powodem tego jest rosnąca fala zachorowań - do połowy grudnia zanotowano 263 przypadki wobec 62 rok temu" - czytamy w dzienniku.

Ministerstwo zdrowia zamówiło dodatkowe preparaty do komercyjnego użycia. Wówczas na nasz rynek trafiło ok. 20 tys. dawek szczepionki z zagranicy. Nie są one jednak dostępne w aptekach, zostały zakupione w opakowaniach po 10 dawek, dlatego też mogą trafić jedynie do punktów szczepień, które je zamówią - podaje DGP.

"Z tego rzutu zostało już tylko kilka tysięcy. W ciągu trzech tygodni wykupiono ponad 12 tys. szczepionek. W poprzednich latach miesięczne zużycie wynosiło około tysiąca" - czytamy w czwartkowym wydaniu DGP.

