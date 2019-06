Oficjalne wyniki LOT-u za 2018 r. w czerwcu br.

W czerwcu PLL LOT planuje poinformować o oficjalnych wynikach spółki za 2018 rok – przekazał PAP wiceprezes przewoźnika Michał Fijoł.

"Na początku czerwca odbędzie się rada nadzorcza spółki ws. naszych wyników za 2018 r., już po audycie. W czerwcu oficjalnie poinformujemy o naszych wynikach" – powiedział.

Zgodnie z prognozą, LOT w budżecie na 2018 miał zapisane 225 mln zł na poziomie EBITDA, czyli na działalności podstawowej spółki. Za 2017 rok przewoźnik uzyskał 288 mln zł na poziomie EBITDA; był to wynik wyższy od planowanego.

Wiceprezes zastrzegł, że podanie dokładnych danych finansowych za 2018 r. będzie możliwe po ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

"Na razie mogę przypomnieć moje wcześniejsze wypowiedzi, że spółka zrealizowała w 2018 roku ok. 6 mld zł obrotu, czyli wartości sprzedaży" – powiedział.

Zaznaczył, że ubiegły rok był dla przewoźnika pełen wyzwań m.in.. Przewoźnik musiał wynająć inne samoloty do obsługi połączeń realizowanych przez te maszyny. Ubiegły rok to takżezwiązkowców PLL LOT (pilotów i personelu pokładowego), z powodu którego przewoźnik musiał odwołać część rejsów, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Ostatecznie strony zawarły porozumienie.

W 2018 r. LOT przewiózł łącznie ponad 8,9 mln pasażerów. PLL LOT należy do Polskiej Grupy Lotniczej, która w 100 proc. jest spółką Skarbu Państwa.

Aneta Oksiuta