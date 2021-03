Bank Pekao kusi byłych klientów Idea Banku promocjami. Sprawdzamy warunki

fot. Robson90 / Shutterstock

Bank Pekao nie zasypia gruszek w popiele i już dzień po przejęciu Idea Banku wystartował ze specjalną promocją konta osobistego oraz lokat terminowych dla klientów, którzy do tej pory korzystali z usług przejętej instytucji. Na papierze wydaje się, że obowiązująca od blisko dwóch miesięcy oferta przyniesie korzyści obu stronom. Czy tak jest w istocie?

Brak opłat podstawowych w Koncie Przekorzystnym na rok, wyższe oprocentowanie na lokacie kwartalnej z wysoką kwotą maksymalną oraz jedne z najwyższych stawek na rynku (do wyboru trzy opcje) na depozycie na 6 miesięcy z dodatkowymi warunkami. Tak w skrócie można opisać wachlarz propozycji, które wystosował Bank Pekao klientom przejętego Idea Banku. To ostatni miesiąc, kiedy można założyć konto osobiste będące furtką do skorzystania ze wszystkich trzech ofert specjalnych. Czy jest się jednak po co spieszyć? Sprawdziliśmy warunki promocji i konkurencyjność proponowanych produktów względem ofert w innych bankach.

Dawni klienci Idea Banku po zmianach

Wskutek przymusowej restrukturyzacji (tło wydarzeń w ostatniej części artykułu) od 3 stycznia br. dotychczasowi klienci Idea Banku zostali automatycznie klientami Banku Pekao. W dalszym ciągu mogą korzystać z produktów, o które umowy podpisywali z przejętym bankiem. Co więcej, produkty te są prowadzone zgodnie z cennikiem obowiązującym jeszcze w Idea Banku. Klienci mogą również wypłacać środki z bankomatów na obecnych warunkach oraz korzystać z usług w oddziale Idea Banku. W przypadku zamknięcia danej placówki, klient ma do dyspozycji wyznaczoną placówkę Banku Pekao. Logowanie w bankowości internetowej pozostaje bez zmian.

W przypadku lokat terminowych odsetki zostaną naliczone zgodnie z obowiązującym w momencie podpisania umowy oprocentowaniem. Inna natomiast będzie stawka dla depozytów odnowionych. Dla tego nowego już produktu Bank Pekao może ustalić swój procent. Oferta Idea Banku została wycofana z dniem przejęcia, dlatego nie jest już możliwe ponowne z niej skorzystanie. Kredyty również są spłacane na warunkach ustalonych z Idea Bankiem, a wszelkie sprawy, takie jak pobieranie zaświadczeń lub dostarczanie dokumentacji należy załatwiać w oddziałach Idea Banku.

Fuzja operacyjna banku zaplanowana jest na koniec 2021 r. To wtedy nastąpi ujednolicenie systemów bankowych.

Oferta powitalna na zachętę - komu się opłaci?

Nie ma się co dziwić, że Bank Pekao z dawnych klientów Idea Banku chętnie uczyniłby nowych, świadomych klientów swojej marki. Dlatego, choć produkty otrzymane „w spadku” po Idea Banku będą nadal obsługiwane przez Bank Pekao, pracownicy instytucji przejmującej proaktywnie namawiają dotychczasowych klientów Idei do sięgnięcia po swoją ofertę – w specjalnym powitalnym wariancie.

„Specjalne” mają być warunki cenowe konta osobistego (Konta Przekorzystnego) i stawka na lokacie terminowej. Żeby jednak skorzystać z najlepszej oferty, konieczne będzie dobranie do ROR-u np. karty kredytowej czy nabycie jednostek funduszu inwestycyjnego (szczegóły tej oferty poniżej).

Biuro prasowe Banku Pekao, które poprosiliśmy o komentarz, poinformowało nas, że „oferta spotkała się z zainteresowaniem ze strony dotychczasowych klientów Idea Banku”. Dane sprzedażowe pozostają dla nas jednak nieznane.

Czy "zainteresowanie" klientów jest uzasadnione, a oferta powitalna faktycznie godna uwagi? Sprawdźmy szczegóły.

Konto osobiste na korzystnych warunkach

Założenie konta osobistego to klucz do wzięcia udziału we wszystkich trzech promocjach. Choć w przypadku ofert z lepszą stawką na lokatach nie ma znaczenia, który rachunek klient wybierze, to chcący wycisnąć jak najwięcej w obecnej sytuacji, powinni skłonić się ku wyborowi Konta Przekorzystnego. Posiadanie tego wariantu ROR-u jest wspólnym mianownikiem wszystkich ofert specjalnych. Rachunek najlepiej otworzyć, korzystając z pierwszej z nich - „0 zł za prowadzenie konta, obsługę karty i bankomaty na rok ”.

Nagrodą za wzięcie udziału w tej promocji i spełnienie dodatkowych kryteriów jest możliwość korzystania przez 12 miesięcy ze znacznie lepszych warunków cenowych niż „standardowi” posiadacze Konta Przekorzystnego. Bank rezygnuje na ten czas z pobierania opłaty za prowadzenie rachunku, obsługę karty i wypłaty środków ze wszystkich bankomatów krajowych. 0 zł za te trzy podstawowe parametry jest całkowicie bezwarunkowe. Warto zauważyć, że w powszechnie dostępnej ofercie nie ma możliwości uniknięcia opłaty za wypłaty z bankomatów obcych. Bank daje tylko możliwość cieszenia się dwoma takimi operacjami w miesiącu i to o ile klient spełni warunek bezpłatności konta.

W wersji „standardowej” rachunku, aby nie płacić w danym miesiącu za korzystanie z konta i karty, nie trzeba wiele. Warunek otrzymania zwolnienia to zapewnienie wpływów w wysokości 500 zł i wykonanie min. jednej płatności kartą debetową. Może się jednak zdarzyć, że w danym miesiącu np. nie będziemy płacić plastikiem w ogóle. Takie niedopatrzenie może słono kosztować. Za prowadzenie konta i obsługę karty trzeba będzie zapłacić 9 zł. W przypadku dokonywania wypłat z bankomatu obcego obciążenie rośnie o minimum kolejne 5 zł. Łatwo można policzyć, że w ciągu 12 miesięcy można oszczędzić ponad 100 zł.

Konto Przekorzystne dla klientów Idea Banku – porównanie z innymi rachunkami Miejsce w rankingu Bank / Konto Opłata za: Prowadzenie /m-c obsługę karty/m-c wypłatę z bankomatu obcego nd. Bank Pekao Konto Przekorzystne w promocji 0 zł na 12M 0 zł na 12M 0 zł na 12M 1. Nest Bank Nest Konto 0 zł 0 zł 0 zł bankomaty Euronet, 6 zł pozostałe bankomaty 2. Citi Handlowy CitiKonto 0 zł 0 zł 0 zł cztery wypłaty z bankomatów obcych w danym miesiącu, 8 zł pozostałe wypłaty w miesiącu 3. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 3 zł* 0 zł bankomaty PlanetCash 5 zł pozostałe bankomaty 11. Bank Pekao Konto Przekorzystne 6 zł** 3 zł** 0 zł dwie pierwsze wypłaty z bankomatów obcych pod warunkiem spełnienia wymogów bezpłatności konta, 2,30% min. 5 zł – pozostałe wypłaty *Opłata zniesiona pod warunkiem dokonania jednej płatności kartą debetową, ** Opłata zniesiona pod warunkiem dokonania wpływu w wysokości min. 500 zł i jednej płatności kartą debetową Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminu promocji i aktualnych TOiP banków, stan na 01.03.2021 r.

Czy warto? W stosunku do innych kont dostępnych aktualnie na rynku promocyjna oferta Konta Przekorzystnego prezentuje się konkurencyjnie. Od 15 lutego br., kiedy to Nest Bank zmienił tabelę opłat i prowizji i dodał opłatę za wypłatę z bankomatu obcego, nie ma już na rynku rachunku (pomijając podstawowe rachunki płatnicze), który mógłby się pochwalić brakiem opłat za prowadzenie, kartę i wypłatę ze wszystkich bankomatów krajowych.

Jakie są zatem warunki? Konto należy otworzyć w oddziale (może to być była placówka Idea Banku) lub przez internet za pomocą przekierowania ze strony czy bankowości elektronicznej Idea Banku lub korzystając z wiadomości otrzymanej już od Banku Pekao. Trzeba jednak podać w trakcie wnioskowania o konto kod „powitanie”. Kolejny krok to rozwiązanie umów produktów otwartych w Idea Banku (ROR, konto oszczędnościowe, karta debetowa oraz dostęp do bankowości internetowej) a w przypadku lokaty złożenie wniosku o zmianę numeru konta służącego do rozliczeń na świeżo założone Konto Przekorzystne. Oferta jest dostępna do końca marca.

Lokata standardowa na wyższy procent

Konto osobiste przyda się również w przypadku drugiej oferty tj. „Lokaty powitalnej STANDARD”, której trzecia edycja rozpoczęła się 1 marca br. Posiadacze zarówno Konta Przekorzystnego, jak i Konta Świat Premium otrzymają zdecydowanie wyższe oprocentowanie od standardowego na lokacie kwartalnej pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych oraz spełnienia wymogów obowiązujących w przypadku oferty Konta Przekorzystnego, czyli w skrócie założenia rachunku odpowiednim kanałem i wypowiedzenia umowy produktów założonych w Idea Banku.

Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 0,50 proc. w skali roku. Na lokatę można wpłacić od 500 do 500 000 zł. Oferta jest dostępna drogą elektroniczną (bankowość internetowa lub mobilna) lub w oddziale banku.

Stawki na lokatach kwartalnych dostępnych pod warunkiem posiadania konta osobistego Bank Lokata Oprocentowanie Zysk dla 10 000 zł Bank Millennium „Lokata Lubię to Polecam”* 2,00% 39,50 zł Nest Bank Nest Lokata Witaj* 1,50% 29,63 zł BFF Banking Group Lokata Facto 1,00% 19,74 zł mBank Lokata dla nowych klientów* 1,00% 19,74 zł neoBank energoLOKATA Gwarantowana 3M* 0,60% 11,85 zł Bank Millennium Lokata Mobilna 0,50% 9,87 zł Bank Pekao Lokata STANDARD dla klientów Idea Banku 0,50% 9,87 zł *Konieczność spełnienia dodatkowych warunków poza założeniem konta osobistego Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 01.03.2021 r.

Czy warto? Choć oferta dla klientów Idea Banku jest atrakcyjna w stosunku do standardowej propozycji banku na ten okres (0,01 proc. rocznie), to w porównaniu do innych lokat na rynku nie plasuje się nawet w pierwszej piątce. Najlepsze oferty dają obecnie zarobić 1-2 proc. w skali roku, co dla wkładu w wysokości 10 000 zł oznacza zysk wyższy o nawet około 30 zł. Oferta Banku Pekao może być jednak godna polecenia dla osób, które chcą wpłacić nieco większa kwotę. Poza Lokatą Facto od BFF Banking Group czołowe oferty ze stawką nie niższą niż 1 proc. rocznie mają wyznaczony limit wpłat na 10 000 - 15 000 zł. Tylko Lokata STANDARD oraz wspomniana Lokata Facto nie mają także innych warunków dodatkowych poza posiadaniem rachunku – oczywiście z perspektywy klienta Idea Banku, który skusi się na Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium. Promocja obowiązuje do 14 kwietnia 2021 r.

Kolejne lokaty z wyższym procentem

To jednak nie koniec możliwości. Trzecia i ostatnia promocja dla klientów również dotyczy lokat, jednak aby skorzystać z jeszcze lepszego oprocentowania, trzeba będzie dobrać do rachunku dodatkowy produkt bankowy. „Lokata powitalna 1, 2, 3%” przewiduje możliwość otrzymania jednej z wymienionych w tytule promocji stawek na lokacie półrocznej, jednak będzie to zależało od spełnienia dodatkowych warunków. Im większa liczba odhaczonych wymogów, tym wyższa stawka, na jaką może liczyć klient.

1 proc. rocznie za zawarcie umowy o kartę debetową do konta osobistego oraz otwarcie rachunku oszczędnościowego,

za zawarcie umowy o kartę debetową do konta osobistego oraz otwarcie rachunku oszczędnościowego, 2 proc. rocznie za spełnienie warunków dotyczących stawki w wysokości 1 proc. rocznie oraz spełnienie jednego z trzech wymogów: nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pekao TFI za kwotę min. 1000 PLN, zawarcie umowy o kartę kredytową lub zawarcie umowy o kredyt w rachunku płatniczym,

za spełnienie warunków dotyczących stawki w wysokości 1 proc. rocznie oraz spełnienie jednego z trzech wymogów: nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pekao TFI za kwotę min. 1000 PLN, zawarcie umowy o kartę kredytową lub zawarcie umowy o kredyt w rachunku płatniczym, 3 proc. rocznie za spełnienie warunków dotyczących stawki w wysokości 1 proc. rocznie, zakup jednostek uczestnictwa inwestycyjnego Pekao TFI za kwotę min. 1000 PLN oraz spełnienie jednego z dwóch warunków: zawarcie umowy o kartę kredytową lub zawarcie umowy o kredyt w rachunku płatniczym.

Warunki należy spełnić najpóźniej 15 dni przed zakończeniem lokaty. W przeciwieństwie do lokaty standardowej na ten depozyt można wpłacić od 500 do 10 000 zł. Oferty nie łączą się, tzn. że spełnienie warunków lokaty na 3 proc. w skali roku nie oznacza możliwości skorzystania również z pozostałych dwóch lokat – klient może ulokować oszczędności tylko na jednej z nich.

Czy wysoko oprocentowane lokaty w Banku Pekao to dobra oferta? Zależy jak na to spojrzeć. 2 i 3 proc. w skali roku to obecnie nieosiągalna stawka na lokacie półrocznej. Najlepsza oferta na ten moment to 1,5 proc. w skali roku (Nest Lokata Witaj od Nest Banku) skierowana do nowych klientów Nest Banku, którzy założą konto osobiste i zapewnią wpływ wynagrodzenia. Oferty z funduszami inwestycyjnymi w konkurencyjnych bankach również nie zachwycają procentami. Stawki na lokatach z funduszami wahają się od 0,5 proc. do 2 proc. rocznie. 2 proc. w skali roku można również dostać w przypadku oferty dostępnej w Banku Pekao dla wszystkich zainteresowanych, z tym, że 50% oszczędności należy wpłacić na fundusz, 50% na depozyt. W przypadku oferty powitalnej oprocentowanie jest wyższe, jednak trzeba pamiętać, że na depozyt można wpłacić co najwyżej 10 000 zł. To oznacza zarobek w wysokości około 122,5 zł.

Taka kwota może zostać dopisana do rachunku klienta pod warunkiem skorzystania z funduszu i wybrania jednego produktu kredytowego. Tutaj również jest haczyk – fundusz powinno się wybrać na podstawie naszej skłonności do ryzyka. Może być on bezpieczny, zrównoważony lub agresywny. Różnicę stanowią instrumenty, w które inwestuje dany fundusz. Zysk z funduszu nigdy nie jest pewny na 100%.

Dobierając do konta osobistego kartę kredytową lub włączając tzw. limit w koncie, trzeba również rozważyć, czy produkt kredytowy nie będzie za dużym obciążeniem. Co więcej, samo posiadanie jednego z tych produktów może wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku limitu w koncie dostępna jest promocja, w ramach której klient płaci dopiero za skorzystanie z niego a nie samo uruchomienie, ale wybierając kartę kredytową, należy liczyć się z opłatą za wydanie plastiku.

Podsumowując, oferta Banku Pekao może przypaść do gustu w szczególności osobom, które są zainteresowane Kontem Przekorzystnym na promocyjnych warunkach. Brak opłat za prowadzenie, obsługę karty i wypłaty ze wszystkich bankomatów krajowych bez ograniczeń to parametry, których obecnie nie spełnia żaden ROR na rynku. W przypadku lokat wrażenie robi relatywnie wysoka stawka procentowa nieosiągalna obecnie w żadnym banku. Przed złożeniem wniosku o jej otwarcie warto jednak przyjrzeć się warunkom dodatkowym i zastanowić, czy jesteśmy skłonni korzystać z powiązanych produktów banku, które mogą być źródłem dodatkowych kosztów.

Krótka historia przejęcia (klientów) Idea Banku

Przypomnimy: początek 2021 r. przyniósł jedną z najważniejszych jak dotąd informacji na rynku bankowym w tym roku – wszczęcie przymusowej restrukturyzacji w Idea Banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i przejęcie przez Bank Pekao.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 3 stycznia br. wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, czego efektem było przejęcie instytucji przez Bank Pekao. BFG i wchłonięty bank mają jednak nieco dłuższą historię. Bankowy Fundusz Gwarancyjny od połowy maja 2019 r. na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, był kuratorem Idea Banku. W ciągu tego 1,5 roku Idea Bank złożył nawet do KNF wniosek w sprawie odwołania BFG z tej funkcji, jednak nie postanowił on wszcząć postępowania w tej sprawie.

Ostatecznie, w związku z trudną sytuacją kapitałową (według KNF wychodzenie z ujemnej luki kapitałowej mogłoby zająć bankowi od 23 do 33 lat), Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao na początku 2021 r.

BFG podał trzy przesłanki, które zaowocowały podjęciem takiego kroku: Idea Bank był zagrożony upadłością, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością oraz wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

Zapisz się na newsletter "Prześwietlamy promocje"