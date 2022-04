Pierwszy wojskowy kontrakt dla Lubawy od wybuchu wojny. Kurs w górę mimo mniejszych zysków

/ Materiały dla mediów

Lubawa poinformowała o wynikach rocznych i wybraniu jej oferty na sprzęt przez jednostkę podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. To pierwszy kontrakt spółki dla polskiej armii od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Kurs zareagował mocnymi wzrostami.

Oferta Lubawy na dostawę zestawu minersko-rozpoznawczego została wybrana przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną w postępowaniu jako najkorzystniejsza - poinformowała Lubawa w komunikacie.

Kurs spółki rósł ok. godz. 10.30 o blisko 13 proc. przy ok. 5,5 mln zł obrotu. Akcje były wyceniane na 2,80 zł, jednak do ostatnich historycznych szczytów, ustanowionych na fali spekulacyjnych wzrostów wraz z wybuchem regularnej wojny w Ukrainie, wciąż jest daleko. W szczytowym momencie za jedną akcję Lubawy na początku marca płacono 5 zł.

Zamawiający podpisze z Lubawą umowę na dostawę 45 kompletów zestawów minersko - rozpoznawczych o łącznej wartości 8,55 mln netto (część gwarantowana zamówienia) oraz 30 kompletów o łącznej wartości 5,7 mln zł netto (część opcjonalna zamówienia).

Zestawy minersko-rozpoznawcze to komplety sprzętu dla żołnierzy służące do rozpoznania zapór inżynieryjnych, wykonywania przejść, całkowitego rozminowania terenu oraz zakładania pól minowych.

Termin realizacji umowy to pięć miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 października 2022 r. Termin na uruchomienie części opcjonalnej przez zamawiającego to 30 czerwca 2022 r.

W czwartek spółka przedstawiła też roczne wyniki za ubiegły rok. Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa wyniosły w 2021 roku 265,4 mln zł, co było najwyższym wynikiem osiągniętym od 2016 r. Były one o 27,8 mln zł wyższe niż w roku poprzedzającym, co stanowi wzrost o 11,7 proc.. Skonsolidowany zysk netto osiągnięty przez Grupę w 2021 roku wyniósł 24,1 mln zł i był o 7,0 mln zł niższy niż w roku poprzedzającym.

Co ciekawe, obszar działaności Lubawy, najbardziej interesujący obecnie inwestorów, a więc sprzedaż sprzętu specjalistycznego przynióśł w 2021 r. stratę. Ten segment wygenerował 35,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 0,9 mln zł mniej niż w 2020 r. Strata wyniosła 1,9 mln zł.

