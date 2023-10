Ofensywa izraelska na Strefę Gazy odłożona o kilka dni. Winna pogoda

Izrael zamierza wysłać do północnej części Strefy Gazy 10 tys. żołnierzy, aby zająć miasto Gaza "zniszczyć" dowództwo Hamasu - napisał w niedzielę amerykański dziennik "New York Times" powołując się na publiczne wypowiedzi izraelskich oficerów. Jednocześnie "New York Times"podaje, że ofensywa izraelska na Strefę Gazy miała nastąpić podczas obecnego weekendu, ale została odłożona o kilka dni, bo warunki pogodowe utrudniają lotnictwu osłonę operacji lądowych z powietrza.

fot. Yannis Behrakis / / Reuters / Forum

Według dziennika będzie to największa izraelska ofensywa od czasu Drugiej Wojny Libańskiej w 2006 r. Armia izraelska (IDF) ma podjąć próbę utrzymania części terytorium Strefy Gazy, przynajmniej czasowo.

Przedstawiciel Hamasu powiedział dziennikowi, że hamasowcy będą próbowali zastawiać pułapki na izraelskich żołnierzy, wykorzystując podziemne tunele do ataków z ich zaplecza.

"New York Times" przytacza wypowiedź izraelskiego rzecznika wojskowego płk. Richarda Hechta, który powiedział, że żołnierze będą starali się w pierwszym rzędzie zabić jednego z przywódców Hamasu Jahija Sinwara.

"Ten człowiek jest w naszym zasięgu. To żywy trup, dostaniemy go" - powiedział Hecht.

Tymczasem jak informuje portal "Times of Israel", powołując się na Axios.com, szef dyplomacji Iranu ostrzegł, że jeśli Izrael nie odwoła swojego ataku lądowego na Gazę, to Iran "będzie interweniować".

Ofensywa odłożona o kilka dni

Ofensywa izraelska na Strefę Gazy miała nastąpić podczas obecnego weekendu, ale została odłożona o kilka dni, bo warunki pogodowe utrudniają lotnictwu osłonę operacji lądowych z powietrza - podał amerykański dziennik "New York Times" powołując się na wypowiedzi oficerów izraelskich.

Pogoda utrudnia samolotom wojskowym i operatorom dronów zapewnienie osłony z powietrza dla oddziałów lądowych i częściowo z tego powodu inwazja została odłożona o kilka dni - podał "NYT" w materiale opublikowanym w sobotę.

Dziennik dodaje, że oddziały izraelskie przeszły w ostatnich dniach dodatkowe szkolenia, które miały przygotować je do walki wśród ruin i zniszczeń spowodowanych niedawnymi nalotami lotnictwa izraelskiego na Strefę Gazy.

Lądowa operacja izraelska - największa od czasu ofensywy w Libanie w 2006 roku - nastąpi "wkrótce" - ocenia "NYT". Przypomina, że w piątek do Strefy Gazy weszły na krótko jednostki rozpoznawcze, a armia wzmacnia gotowość do wojny lądowej. Armia izraelska od piątku wzywa zamieszkującyc

Większe szanse dla cywilów na ucieczkę

Armia izraelska zacznie "znaczące operacje zbrojne" w Strefie Gazy dopiero wtedy, gdy zobaczy, że cywile opuścili ten teren - powiedział w niedzielę CNN rzecznik armii Jonathan Conricus. Wezwał mieszkańców Gazy, by ratowali życie i podkreślił: "teraz jest czas, żeby odejść".

"Ważną rzeczą, na którą trzeba położyć nacisk jest to, że rozpoczniemy znaczące operacje zbrojne tylko wtedy, gdy zobaczymy, że cywile opuścili teren" - powiedział rzecznik. Dodał następnie: "ludzie w Gazie wiedzą, że byliśmy bardzo hojni, jeśli chodzi o czas. Wydaliśmy dostateczne ostrzeżenie - ponad 25-godzinne. Nie mogę bardziej podkreślić, że teraz jest czas, by mieszkańcy Gazy odeszli".

Zaapelował: "bierzcie swoje rzeczy i idźcie na południe. Ratujcie życie i nie wpadajcie w pułapkę, którą Hamas na was szykuje".

Zapewnił, że tereny wokół Strefy Gazy są teraz zapełanione "setkami tysięcy izraelskich jednostek rezerwowych" przygotowujących się do rozmaitych misji.

Armia Izraela twierdzi, że setki tysięcy Palestyńczyków przemieszczają się na południe Strefy Gazy, ale wielu utknęło w korkach spowodowanych blokadami drogowymi, za którymi stoi Hamas. Wezwania do ewakuacji - według ONZ, niemożliwej w tak krótkim czasie - nastąpiły przed planowaną izraelską ofensywą lądową, której celem jest zniszczenie Hamasu.

WHO: ewakuacja z północnej Strefy Gazy "wyrokiem śmierci" dla tysięcy hospitalizowanych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła w niedzielę, że przymusowa ewakuacja tysięcy pacjentów leczonych w szpitalach w północnej części Strefy Gazy do i tak już przepełnionych szpitali w południowej części Strefy, będzie dla nich "wyrokiem śmierci".

"WHO zdecydowanie potępia wielokrotne polecenia Izraela ewakuacji 22 szpitali w północnej Gazie, w których leczonych jest ponad 2 tys. pacjentów" - głosi oświadczenie tej ONZ-towskiej agencji.

W oświadczeniu podkreślono, że "przymusowa ewakuacja pacjentów i pracowników służby zdrowia jeszcze pogłębi obecną katastrofę humanitarną i zdrowotną".

"Przetransportowanie 2 tys. pacjentów do południowej Gazy, gdzie placówki szpitalne już są zapełnione do maksimum i są niezdolne do przyjęcia tak dramatycznie dużej liczby chorych, może oznaczać dla nich wyrok śmierci" - ostrzega WHO.

Izrael wezwał Palestyńczyków do opuszczenia północnej Strefy Gazy przed spodziewaną lądową ofensywą przeciwko Hamasowi, który tydzień wcześniej dokonał krwawego ataku na ludność izraelską. (PAP)