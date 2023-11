Odwołana wycieczka do Izraela? Ostatnie dni na wniosek o zwrot opłat

Tylko do 5 listopada 2023 r. włącznie podróżni i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowane wycieczki do Izraela. Również do 5 listopada należy poprawić błędy w już złożonych wnioskach – poinformował PAP Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak przypomniano, zwrotom z TFP podlegają wpłaty za imprezy turystyczne realizowane na terytorium Izraela, w odniesieniu, do których rozwiązanie umowy nastąpiło od 7 października 2023 r. do 22 października br. włącznie. Dodano, że po rozwiązaniu umowy podróżny oraz organizator powinni złożyć wnioski do TFP w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. "Oznacza to, że w przypadku rozwiązania umowy ostatniego dnia objętego terminem wskazanym w komunikacie, czyli 22 października 2023 r., termin na złożenie wniosków mija 5 listopada 2023 r.” – podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG zaznaczył, że zwrot środków jest możliwy, gdy podróżny oraz organizator złożą wnioski, które będą zawierały takie same dane dotyczące niezrealizowanej wycieczki. Jeśli jedna ze stron nie złoży wniosku lub dane we wnioskach nie będą zgodne, wnioski nie zostaną połączone i nie będzie możliwa wypłata środków z Turystycznego Funduszu Pomocowego - podkreślono.

„W przypadku niepołączenia wniosków, wniosek podróżnego uzyskuje status Niepołączony z wnioskiem organizatora, a wniosek organizatora uzyskuje status Niepołączony z wnioskiem podróżnego. Osoby, które złożyły błędne albo niedające się powiązać wnioski otrzymały w Portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego powiadomienia informujące o tym fakcie, a także prośbę o ponowną weryfikację danych w złożonym wniosku. Termin na dokonanie korekty błędów mija właśnie 5 listopada” – stwierdzono w informacji przekazanej PAP.

Wskazano, że do najczęstszych rozbieżności, które uniemożliwiają połącznie wniosków podróżnego i przedsiębiorcy należą różnice w polach, w których wpisuje się nazwę organizatora (we wniosku podróżnego konieczny jest wybór poprawnej nazwy z rozwijalnej listy), PESEL albo rodzaj oraz serię i nr dokumentu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), numer umowy albo rezerwacji, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej (jeśli brak jest numeru umowy albo rezerwacji w obu wnioskach) oraz kwotę wpłaty.

UFG poinformował, że w większości przypadków dla połączenia wniosków wystarczające jest poprawienie wniosku przez stronę, która popełniła błąd. "Jedynym błędem, który wymaga ponownego złożenia wniosku, jest złożenie wniosku z konta w Portalu TFG założonego na inną osobę niż podróżny, który zawarł umowę. W takich przypadkach poprawienie danych podróżnego (imię, nazwisko, PESEL) na dane zgodne w obydwóch wnioskach nie jest wystarczające dla pozytywnego rozpatrzenia wniosków. Niezbędne jest złożenie nowego wniosku podróżnego przez osobę uprawnioną, czyli z konta podróżnego, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej" - podano.

Urząd wyjaśnił, że jedynie wniosek złożony w ustawowym terminie 14 dni od daty powiadomienia o rozwiązaniu umowy może być rozpatrywany. Ostrzegł także, że jeśli wnioski niepołączone nie zostaną skorygowane w terminie do 5 listopada br. włącznie, nie będą podlegały dalszej weryfikacji i zwrot na rzecz podróżnego nie zostanie zrealizowany.

UFG poinformował także, że więcej informacji można uzyskać na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

W sobotę, 7 października br. na Izrael rozpoczął się atak muzułmańskiego Hamasu. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju; Izrael został zaatakowany tysiącami rakiet. Wojsko izraelskie prowadzi naloty w Strefie Gazy. (PAP)

