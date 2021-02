Odwleka się rozliczenie afery GetBacku

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Adwokaci oskarżonych o oszustwa w GetBacku gremialnie składają wnioski o zwrot sprawy do prokuratury, Uznanie ich wniosków, zdaniem prokuratury i pełnomocnika klientów, nie tylko odwlecze proces na lata, ale i sprawi, że część czynów się przedawni - podaje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

W aferze GetBack pieniądze straciło 9 tys. osób. Od kilku lat – m.in. protestując – domagają się ukarania winnych.

Pierwszy akt oskarżenia Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu w październiku 2020 r. – objął 16 osób, w tym Konrada K., byłego prezesa GetBacku, oraz byłych prezesów i menedżerów Idea Banku, który bez zgody KNF sprzedawał ryzykowne obligacje GetBacku. Zarzuty dotyczą oszustw i wyprowadzania pieniędzy – 9 tys. osób straciło około 3 mld zł.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył dotąd trzy posiedzenia jednak nie po to, żeby organizacyjnie zaplanować rozprawy, lecz wszystkie dotyczyły „zwrotu sprawy do prokuratury w trybie art. 344a par.1 kpk”. Sześciu obrońców oskarżonych złożyło pisemne wnioski o odesłanie sprawy do prokuratury, pozostali poparli je w sądzie.

Prokuratura uważa, że wnioski obrony zmierzają do „bezzasadnego przedłużenia postępowania”. Gdyby sąd zwrócił sprawę, to proces, wyrok i rekompensaty dla klientów odwleką się o lata - podaje dziennik. (PAP)

aszw/