Odrzucono apelację, bo pełnomocnictwo prawnika "zagubiło się". Jest skarga nadzwyczajna PG

Oryginał pełnomocnictwa prawnika został błędnie wysłany stronie przeciwnej wraz z odpisem apelacji przez sąd I instancji, czego konsekwencją było odrzucenie tej apelacji z powodu braku pełnomocnictwa. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie do SN skierował Prokurator Generalny.

"Sąd błędnie uznał, że pełnomocnik nie dołączył oryginału pełnomocnictwa do apelacji" - zaznaczono w informacji Prokuratury Krajowej o tej skardze.

Skarga dotyczy postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z maja 2019 r. o odrzuceniu apelacji prawnika uczestniczki postępowania spadkowego o podział majątku. Ponieważ kobieta nie zgadzała się z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim dotyczącym podziału, to jej pełnomocnik złożył w tej sprawie apelację, do której załączył oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestniczki. Odpisy apelacji wraz z załącznikami zostały przez sąd doręczone wszystkim stronom postępowania.

Mimo to jeleniogórski sąd wezwał adwokata do uzupełniania braków formalnych poprzez złożenie oryginału pełnomocnictwa, a ostatecznie odrzucił apelację, wskazując, że zawiera ona braki formalne, czyli brak tego pełnomocnictwa.

Wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony przez sąd, choć ustalono, że pracownik sądu w Lwówku Śląskim błędnie wysłał do strony wraz z odpisem apelacji oryginał pełnomocnictwa złożony przez adwokata reprezentującego kobietę.

Prokurator Generalny zarzucił decyzji sądu odrzucającej apelację "naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego, prawa do sądu i zasady dwuinstancyjności postępowania, jak też rażące naruszenie prawa procesowego".

"W sprawie objętej skargą pełnomocnictwo zostało w oryginale dołączone przez pełnomocnika uczestniczki jako załącznik do apelacji wniesionej w 29 marca 2019 r. do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. Następnie zostało ono błędnie doręczone stronie przeciwnej wraz z odpisem apelacji przez sąd I instancji, czego konsekwencją było niezasadne wezwanie uczestniczki postępowania do uzupełnienia powyższego braku, co ostatecznie doprowadziło do odmowy merytorycznego rozpoznania środka odwoławczego uczestniczki postępowania" - wskazał PG.

W związku z tym w skardze nadzwyczajnej wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Prokurator Generalny dotychczas wniósł ponad 220 skarg nadzwyczajnych do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która w SN zajmuje się ich rozpatrywaniem.

Autorzy: Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski