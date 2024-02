Odpolitycznienie spółek skarbu państwa. MAP szykuje projekt ustawy

2191 dni Daniela Obajtka w Orlenie. Spadek kursu, wzrost wartości i miliardy wypłaconych dywidend Odejście ze stanowiska prezesa Orlenu Daniela Obajtka to dobry moment na kilka podsumowań jego rządów. Chociaż wydatnie zwiększył kapitalizację spółki, to akcjonariusze Orlenu stracili na kursie akcji, który okazał się słabszy na tle europejskich firm. Koncern jednak co roku wypłacał dywidendę, która w sumie wyniosła kilkanaście miliardów złotych.