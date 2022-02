Ukraina: trwają przygotowania do wprowadzenia sankcji obejmujących system SWIFT

fot. Alexander Shcherbak / / TASS

Trwają przygotowania do wprowadzenia przeciwko Rosji sankcji obejmujących międzynarodowy system bankowy SWIFT - poinformował w sobotę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

"SWIFT. Oficjalna decyzja jeszcze nie jest sformułowana, ale już rozpoczęły się techniczne przygotowania do uchwalenia decyzji i wprowadzenia tych sankcji" - poinformował Kułeba na Facebooku.

"To zwycięstwo ukraińscy dyplomaci poświęcają wszystkim obrońcom Ukrainy" - oświadczył.

Przeczytaj także Borrell: wyłączenie Rosji z systemu SWIFT może zostać przyjęte w najbliższych dniach

SWIFT to globalny system wymiany informacji między instytucjami finansowymi.

Czym jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej to założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w Belgii. Jednocześnie SWIFT jest też nazwą międzynarodowego systemu działającego w niemalże wszystkich krajach, za pośrednictwem którego instytucje finansowe z całego świata mogą wymieniać informacje.

System ten służy ogromnej liczbie organizacji – bankom, domom maklerskim, giełdom oraz innym instytucjom finansowych. Z usług systemu mogą korzystać osoby fizyczne i prawne oraz organizacje. Za jego pośrednictwem każdego dnia wykonywanych jest ponad 37 milionów transakcji. Podstawowymi elementami systemu są jego narzędzia takie jak przelew SWIFT i kod SWIFT.

Jeszcze w 2018 roku w Bankier.pl pisaliśmy: Rosja: „poradzimy sobie bez SWIFT”

Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ mal/