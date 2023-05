Kto odziedziczy fortunę Tiny Turner? Do podziału jest 250 mln euro

Ponad pół wieku na scenie przyniosło Tinie Turner fortunę. Sprzedała ponad 200 mln płyt, a jej ostatnia trasa koncertowa z 2008 roku przyniosła jej ponad 130 mln dolarów. Szwajcarskie media, które oszacowały majątek Turner na ok. 250 mln euro, próbują ustalić, kto - poza mężem gwiazdy - zostanie jej spadkobiercą.

Miliony po zmarłej artystce na pewno odziedziczy mąż Erwin Bach, z którym była związana przez blisko 40 lat. „Ale nie tylko on. Możliwe, że w gronie spadkobierców znajdą się też inne osoby ” – zastrzega portal 20min.ch.

Mając na koncie ponad 200 milionów sprzedanych płyt, Tina Turner jest uważana za jedną z odnoszących największe sukcesy piosenkarek wszechczasów. Trafiła także do Księgi Rekordów Guinnessa - żadna inna solistka nie sprzedała w swojej karierze więcej biletów na koncerty, niż Turner – podkreśla 20min.ch.

Artystka urodziła się w Tennessee na południu Stanów Zjednoczonych. Od czasu związania się Erwinem Bachem w 1986 roku mieszkała w Europie. Bach pracował wówczas w branży muzycznej – był producentem muzycznym i szefem szwajcarskiego oddziału wytwórni płytowej EMI, brał udział w produkcji albumów Davida Bowiego, Queen, Pink Floyd i Paula McCartneya.

Para mieszkała krótko w Niemczech (skąd pochodzi Bach), a w 1994 roku przeniosła się na stałe do Szwajcarii. „Erwin Bach był osobą mającą duży wpływ na Turner i jej karierę, wspierał ją jako mąż, menedżer i powiernik, a nawet uratował jej życie” – podkreśla 20min. Bach był do końca u boku Turner – także wtedy, kiedy „zdiagnozowano u niej nowotwór w 2016 roku i gdy doznała udaru mózgu w 2013 roku. Dzięki oddaniu nerki uratował życie Tiny Turner”.

Tina Turner musiała poczekać na sukces

Turner długo czekała na sukces, odniosła go dopiero wraz z piątą solową płytą - „Private Dancer”. Album ten odniósł gigantyczny sukces: sprzedał się w ok. 20 mln egzemplarzy na całym świecie, przynosząc artystce 23 mln dolarów tylko z USA. Towarzysząca płycie trasa koncertowa w 1985 roku przyniosła dodatkowe 7 mln dolarów. Będącej na fali piosenkarki nie można już było zatrzymać – dodaje 20min. W ciągu kilku lat zgromadziła majątek w wysokości ok. 50 mln dolarów.

Po 50 latach obecności w show-biznesie Tina Turner wyruszyła w swoją ostatnią trasę koncertową w 2008 roku. „To pożegnanie ze sceną przyniosło jej na konto bankowe kolejne 130 milionów dolarów” – podaje 20min.

W październiku ubiegłego roku Turner sprzedała prawa do swojej muzyki, pseudonimu scenicznego i wizerunku wydawnictwu Bertelsmann Music Group (BMG) – szacuje się, że przyniosło to artystce nawet 150 mln dolarów. W 2022 roku szwajcarski magazyn biznesowy „Bilanz” oszacował jej majątek na około 250 mln franków szwajcarskich (ok. 257 mln euro).

Nie wiadomo oficjalnie, jak zostanie rozdysponowany majątek gwiazdy-multimilionerki. Na pewno trafi on do wdowca – 67-letniego obecnie Bacha.

Biologiczne dzieci Turner, synowie Ronald i Craig, już nie żyją. Gwiazda miała także dwóch adoptowanych synów (dzieci pierwszego męża gwiazdy, Ike’a Turnera, z jego wcześniejszego związku): Michaela i Ike'a Juniora. „Można założyć, że ta dwójka została uwzględniona w testamencie Turner” – pisze 20min. Podobnie jak dwoje wnucząt Tiny Turner, strzegących swojej prywatności. (PAP)

