"Oddać pracującym emerytom utracone trzynaste emerytury". Apeluje Hołownia

Ludziom w wieku emerytalnym należy umożliwić dalszą pracę i zachęcać do tego, a osobom, które się na to zdecydują wypłacać wszystkie "utracone" trzynaste emerytury - powiedział w sobotę podczas Campusu Polska Przyszłości lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Jedna z uczestniczek Campusu Polska Przyszłości zapytała o wiek polityków i zwróciła uwagę, że nie tylko na polskiej scenie politycznej widać, że czołowe miejsca w rządach są obsadzone przez osoby, które są już często w wieku emerytalnym. Zapytała również o to, czy osoby w takim wieku powinny jeszcze pracować.

"Jeżeli pyta pani o to, czy ludzie w wieku emerytalnym powinni dalej pracować, to odpowiedź naszego ruchu jest taka, że należy im to umożliwić i zachęcać do tego" - powiedział lider Polski 2050. Zaproponował też, by osobom, które są w wieku emerytalnym i zdecydują się na dalszą pracę, wypłacać wszystkie "utracone" trzynaste emerytury. "Żebyś nie czuł się pokrzywdzony w stosunku do tych, którzy na emeryturę poszli" - zaznaczył.

Odnosząc się do polityków podkreślił, że chciałby, żeby się w następnych wyborach w Polsce "nie zmieniła się partia rządząca, tylko mentalność polityki". "Jeżeli masz 70 lat to świetnie, że masz 70 lat, bo masz masę doświadczeń, wiele w życiu przeszedłeś, ale miej świadomość, że (...) jak głosujesz (...) to skutki tej decyzji zostaną na 20, 30, 40, 50 lat" - mówił.

Hołownia przypomniał też propozycję obniżenia wieku osób, które mogłyby głosować w wyborach do 16 lat. "Społeczeństwo się starzeje i w każdych kolejnych wyborach starsza grupa ma nieporównanie większy wpływ na rzeczywistość, niż grupa młodsza, która będzie żyła ze skutkami decyzji podejmowanych przez grupę starszą" - powiedział.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że chce, by młodych osób w polityce było jak najwięcej. "I to właśnie nie tylko 50-latków, tylko dwudziestoparolatków, trzydziestolatków. To jest piekielnie istotne" - powiedział.

Dodał, że jest głęboko przekonany, że polska polityka "musi się zmienić, nie tylko ze względu na nowe pokolenie, ale na sposób myślenia o dobru wspólnym". "Dlaczego tak mało się mówi o psychiatrii dziecięcej w dzisiejszej polityce, o roli kobiet w społeczeństwie, jeżeli nie jest to wymuszone przez Strajk Kobiet. Dlaczego nie podejmuje się takich tematów jak sztuczna inteligencja, i jaki ona będzie miała wpływ na nas" - mówił.(PAP)

