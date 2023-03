Odbudowa Ukrainy. Soboń: Rynek kapitałowy powinien być kołem zamachowym

Rynek kapitałowy doskonale uzupełnia inne formy finansowania i powinien być kołem zamachowym odbudowy Ukrainy - ocenił wiceminister finansów Artur Soboń, podczas wystąpienia na XXIII Konferencji Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich.

/ Ministerstwo Finansów

"Rynek kapitałowy doskonale uzupełnia inne formy finansowania i powinien być kołem zamachowym odbudowy Ukrainy, także poprzez udział inwestorów prywatnych. Dla Polski rozwój rynku kapitałowego był i jest priorytetem. W 2019 r. podjęliśmy Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, która była częścią Strategii na rzecz Odpowiedziano Rozwoju. Statystycznie zrealizowaliśmy ponad 1/3 celów, które zostały zapisane w Strategii, około 60 proc. jest w trakcie realizacji. Cały czas chcemy wdrażać koleje rozwiązania. To nie jest proces skończony. Chcielibyśmy, żeby SRKK była strategią w maksymalnym stopniu faktycznie zrealizowaną" - powiedział Soboń.

"Budowana integralnego rynku, integralnej gospodarki, zdolność do tego, aby gospodarka realizowała tak ambitne zadania jak np. transformacja energetyczna, to obszary, które będą również w zainteresowaniu rynku kapitałowego. Stad też rozwijamy w Polsce obszar zrównoważonych finansów, także kładąc nacisk na ład korporacyjny, na odpowiednie, nowoczesne raportowanie, na budowę standardów, które będą transparentne. Znaczenie kapitału prywatnego, angażowania ram instytucjonalnych do tego, aby kapitał prywatny - taki jak private equity, private debt - odegrał istotną rolę w finansowaniu ukraińskiej infrastruktury czy przedsiębiorstw. Chcemy, aby był bazą" - dodał.

Jak zaznaczył wiceminister finansów, choć w kontekście obudowy Ukrainy przy wsparciu rynku kapitałowego jest wiele wyzwań, to stanowią one szansę na rozwój polskiej i ukraińskiej gospodarki.

"Jesteśmy państwem, które ma swoje argumenty do tego, aby współpracować z uczestnikami rynku gospodarki Ukrainy. Myślę, że to wszystko powoduje, że także w tym obszarze, obszarze rynku kapitałowego, jest sporo wyzwań, które finalnie są szansą i dla gospodarki Ukrainy i dla gospodarki Polski" - powiedział Soboń. (PAP Biznes)

pat/ osz/