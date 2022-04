Odbudowa Pałacu Saskiego. Szacunkowe koszty to 2,5 mld zł

fot. Artur Gajdzinski / / FORUM

Wierzę, że odbudujemy Pałac Saski. To naprawdę będzie jedna z najpiękniejszych przestrzeni w Warszawie - powiedział w rozmowie z piątkowym "Super Expressem" Jan Kowalski, prezes spółki "Pałac Saski". Poinformował, że na przełomie sierpnia i września rozpoczną się prace wykopaliskowe.

Kowalski w rozmowie z "SE" podkreślił, że będzie to "budynek otwarty na ogród Saski i zamykający architekturę placu". "Zrewitalizowana kamienica od strony ul. Mazowieckiej pomaga wyobrazić sobie, jak to ma wyglądać w całości. Udało nam się stworzyć świetny, doświadczony zespół. Za pion inwestycyjny odpowiada prezes Robert Bernisz, który przez wiele lat jako kanclerz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku był odpowiedzialny za koordynację procesów inwestycyjno-remontowych uczelni. Jesteśmy nastawieni do tego projektu z dużym entuzjazmem i przekonani, że inwestycja zakończy się sukcesem" - podkreślił.

Odnosząc się do tego, że już 14 lat temu odbyło się podpisanie z Budimeksem umowy na odbudowę Pałacu Saskiego, obecnie jesteśmy w punkcie wyjścia, a nawet bardziej do tyłu, bo dziś jeszcze umowy z wykonawcami nie ma, powiedział: "Nie. Jesteśmy dużo dalej i mamy dużo więcej. Mamy specjalną ustawę, która zabezpiecza finansowanie, gwarantuje ciągłość inwestycji i określa przeznaczenie odbudowanych budynków. W 2008 r. tych gwarancji nie było".

Przekazał, że "cała inwestycja skalkulowana jest na 2,5 mld zł". "Ostateczny koszt poznamy oczywiście po wyłonieniu generalnego wykonawcy" - zaznaczył Kowalski.

Na pytanie, co konkretnie znajdzie się we wnętrzach Pałacu Bruehla i Pałacu Saskiego, odpowiedział: "Chcemy, by było to miejsce wystaw, warsztatów, spotkań i opowieści o ludziach z tym miejscem związanych. Otwarta instytucja kultury skupiająca różne formy prezentacji sztuki i historii. Do współtworzenia oferty kulturalnej zaproszone zostały instytucje kultury - Biuro Programu +Niepodległa+, Muzeum Historii Polski, galeria Zachęta, Instytut Fryderyka Chopina i Muzeum Narodowe".

Dopytywany o to, jaki jest klucz doboru tych placówek powiedział: "Pałac Saski to 300 lat historii Polski i Warszawy. To Chopin, Piłsudski, +Enigma+, a nawet - taka ciekawostka - pierwsza winda w Warszawie! Chcemy część tej historii - z ważnymi momentami i ważnymi postaciami związanymi z tym gmachem - pokazać we współpracy z zaproszonymi instytucjami. Będzie to opowieść o młodym Chopinie mieszkającym w pałacu, o funkcjonującym tu Biurze Szyfrów i złamaniu Enigmy".

Prezes spółki "Pałac Saski" pytany przez "SE" o harmonogram prac poinformował, że w tym roku na pl. Piłsudskiego wykonano już badania georadarem i tomografem ziemnym. "Na przełomie sierpnia i września rozpoczniemy prace wykopaliskowe. Wcześniej ze względu na okres lęgowy ptaków nie możemy tego zrobić. Docelowo planujemy odtworzyć istniejący pod pl. Piłsudskiego podziemny korytarz i stworzyć tam multimedialną ścieżkę edukacyjną podobną do tej pod Sukiennicami w Krakowie. Co ciekawe, pod pałacem Bruehla nigdy nie prowadzono badań archeologicznych, spodziewamy się więc odkryć pod ziemią jakieś niespodzianki" - powiedział Kowalski. (PAP)

