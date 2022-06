Odblokowanie inwestycji w wiatraki na lądzie coraz bliżej? Rząd zapowiada ustawę

Prezes URE: Potrzeba ok. 100 mld zł na dostosowanie sieci energetycznej na potrzeby fotowoltaiki

Ok. 100 mld zł wynoszą potrzeby inwestycyjne do 2030 roku, aby dostosować polską sieć energetyczną do zwiększonego przesyłu prądu wytwarzanego przez obecne i przyszłe indywidualne instalacje fotowoltaiczne – ocenił prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.