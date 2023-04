"Odbiurokratyzowanie szkół". Trwa spotkanie związkowców z władzami MEiN

Papierologia to obok niskich płac najczęściej podnoszone argumenty odnośnie do systemu edukacji. I właśnie tej pierwszej kwestii poświęcone jest spotkanie nauczycieli z władzami resortu.

Kwestii odbiurokratyzowania pracy nauczycieli w szkołach poświęcone jest czwartkowe spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z władzami MEiN, które rozpoczęło się w Warszawie.

To kolejne spotkanie w ramach grupy roboczej zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przed spotkaniem przed gmachem resortu edukacji i nauki odbył się briefing wiceprezesa ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego.

"Zgodnie z treścią zaproszenia mamy dzisiaj rozmawiać o dokumentacji związanej z pracą specjalistów, czyli psychologów, pedagogów. Mamy również rozmawiać o edukacji włączającej" – powiedział Baszczyński.

"Zastanawiam się właściwie, po co ta rozmowa, bo zgodnie z tym, co napisała do nas pani minister Machałek bez względu na to, jakie dokumenty zostaną przyjęte przez resort to i tak zgodnie ze stanowiskiem MEiN w każdej szkole można tworzyć swoje dokumenty" – wskazał.

Baszczyński dodał, że ZNP chce rozmawiać "o dwóch najważniejszych problemach, którymi dzisiaj żyje szkoła". Powiedział, że jest to kwestia wynagrodzeń i wcześniejszych emerytur.

"Ten wątek dzisiaj wniesiemy. Chcemy po pierwsze dowiedzieć się, kiedy to przyspieszone spotkanie w sprawie wcześniejszych emerytur się odbędzie i chcemy prosić zanim to spotkanie się odbędzie, abyśmy otrzymali stosowne dokumenty w tej sprawie" – podał wiceprezes ZNP.

Odnosząc się do sprawy wynagrodzeń, przypomniał o projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, przedstawionym w piątek w Sejmie przez ZNP i KO, PSL, Lewicę i Polskę 2050. Zakłada on zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 lipca o 20 proc.

"Chcemy wiedzieć, jak resort odniesie się do wniosku o wzroście wynagrodzeń" – powiedział Baszczyński. Co do pierwszej sprawy, czyli biurokracji, uważamy to za czas stracony, ale oczywiście będziemy w spotkaniu uczestniczyć" – zapewnił.

Mówiąc o zmianach dotyczących wcześniejszych emerytur, powiedział, że "te konsultacje trwają poprzez media" i że nie były one konsultowane z ZNP.

"Chcemy wreszcie zobaczyć projekt ustawy, która te wcześniejsze emerytury wprowadzi" – zakończył Baszczyński.

MEiN zapowiada po spotkaniu ze związkami zawodowymi, około godz. 13.00, briefing wiceminister Marzeny Machałek i wiceministra Dariusza Piontkowskiego.

Autor: Szymon Zdziebłowski

