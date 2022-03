Odbicie w mieszkaniówce po styczniowym tąpnięciu

/ Shutterstock

Po kiepskim początku roku luty przyniósł odbicie na placach budów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć za mieszkaniówką jeden z najlepszych drugich miesięcy roku w ostatnich latach, to branża wciąż pozostaje pod kreską.

Mieszkania oddane do użytku

W pięciu poprzednich latach luty za każdym razem przynosił spadek liczby oddawanych mieszkań w ujęciu miesięcznym. Z uwagi jednak na niską bazę w odniesieniu do niej tegoroczny luty był wyjątkowy. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku 18 420 mieszkań – o 20 proc. więcej niż w styczniu i jednocześnie o 10 proc. więcej niż przed rokiem.

Wzrost na podobnym poziomie zanotowali zarówno deweloperzy (10 270 mieszkań), jak i inwestorzy indywidualni (7759 domów jednorodzinnych).

Biorąc jednak pod uwagę dwa pierwsze miesiące 2022 r., branża wciąż znajduje się nieznacznie pod kreską. 33 735 lokali mieszkalnych oznacza obniżkę względem analogicznego okresu 2021 r. o 0,1 proc. Głębiej pod kreską znajdują się deweloperzy, którzy w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2022 r. oddali do użytku o 6,5 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem.

Rozpoczęte budowy mieszkań

W lutym rozpoczęto prace przy budowie 17 855 lokali mieszkalnych. W skali miesiąca zanotowano tym samym ponad 50-procentowe odbicie. W relacji rocznej nowych budów było o ponad 10 proc. więcej i niemal tyle samo, ile w rekordowym lutym 2020 r.

Podobnie jak w przypadku mieszkań oddanych do użytku również w kwestii nowych budów zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni zaliczyli podobny wzrost na poziomie ok. 14 proc. w skali roku, przy czym w przypadku deweloperów tegoroczny luty był najlepszym drugim miesiącem roku w co najmniej od 1989 r.

Lutowy wzrost aktywności na placach budów nie pozwolił jednak wyjść na plus względem poprzedniego roku. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2022 r. w Polsce rozpoczęto budowę 47 743 lokali mieszkalnych, co było o blisko 6 proc. gorszym wynikiem od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Obniżkę w tym względzie zanotowali jednak wyłącznie deweloperzy (-16,4 proc. r/r). Inwestorzy indywidualni w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2022 r. zakończyli na niespełna 4-procentowym plusie.

Jak wynika z danych GUS, pod koniec lutego w budowie pozostawało ok. 867 tys. mieszkań.

Pozwolenia na budowę

Mniejszy ruch niż na placach budów panował w lutym w urzędach, które wydały 22 522 pozwolenia uprawniające do budowy lokali mieszkalnych. Choć był to o blisko 15 proc. lepszy rezultat od styczniowego, to w skali roku zanotowano 6-procentową obniżkę.

Deweloperzy otrzymali 17 512 pozwoleń, z kolei inwestorom indywidualnym urzędy wydały pozwolenia uprawniające do budowy 7699 domów jednorodzinnych.

Pierwsze dwa miesiące zakończyły się w tym względzie z ok. 6-procentowym spadkiem w skali roku. Obniżkę zanotowali jednak przede wszystkim inwestorzy indywidualni (-16,2 proc. r/r). Deweloperzy pierwsze dwa miesiące 2022 r. zakończyli na niespełna 1-procentowym minusie w skali roku.