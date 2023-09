Odbicie w mieszkaniówce. Wystrzał popytu skierował deweloperów na place budów?

Sierpień był czwartym miesiącem z rzędu ze wzrostem liczby rozpoczynanych budów mieszkań przez deweloperów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W Polsce obecnie powstaje jednak najmniej mieszkań i domów od kwietnia 2019 r.

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

Zgodnie z danymi GUS na koniec sierpnia w budowie pozostawało 807,9 tys. lokali mieszkalnych – o blisko 67 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i jednocześnie najmniej od kwietnia 2019 r. To efekt mizernych pod tym względem poprzednich miesięcy.

Sam sierpień 2023 r. nie był jednak najgorszy. Deweloperzy ruszyli bowiem z budową 10 781 mieszkań, co przełożyło się na wzrost o 16,4 proc. względem lipca oraz o 107,4 proc. w relacji do analogicznego okresu 2022 r., gdy byliśmy świadkami drastycznego ograniczenia liczby rozpoczynanych budów.

Inwestorzy indywidualni w sierpniu rozpoczęli prace przy budowie 6664 domów. Liczba ta od kilku miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Względem lipca zanotowano wzrost o 0,4 proc. Tych nowych było jednak o 10,8 proc. mniej niż przed rokiem oraz o 31 proc. mniej niż w rekordowym pod tym względem sierpniu 2021 r.

Od początku roku deweloperzy rozpoczęli 67 997 budów mieszkań (-20,1 proc. r/r), z kolei inwestorzy indywidualni zapisali po swojej stronie 48 875 budów (-20,5 proc. r/r). W obu przypadkach jest to najniższy wynik od 2016 r.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy większe zaangażowanie deweloperów w nowe budowy mieszkań to efekt wystrzału popytu spowodowanego uruchomieniem programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Nie da się jednak ukryć, że spora część mieszkań zniknęła z rynku. Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej w lipcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 43,47 tys. potencjalnych kredytobiorców – o 208,3 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2022 r. Z kolei w sierpniu liczba wniosków zamknęła się liczbą 38,87 tys., co oznaczało wzrost o 213,8 tys. w ujęciu rocznym.

Pozwolenia na budowę mieszkań i domów

Deweloperzy mają jednak w swoich rękach rekordową liczbę pozwoleń na budowę. Poprzednie lata były bowiem okresem skrzętnego ich gromadzenia. W samym tylko – rekordowym pod tym względem 2021 r. - deweloperzy uzyskali w urzędach pozwolenia, na podstawie których można byłoby zbudować ponad 211 tys. mieszkań. Nieznacznie gorszy 2022 r. zamknął się liczbą 201,3 tys. pozwoleń na budowę.

Od kwietnia 2020 r., a więc początku pandemii COVID-19, nie przytrafił się także miesiąc, w którym deweloperzy otrzymaliby mniej niż 10 tys. pozwoleń na budowę.

Nie inaczej było w sierpniu 2023 r., gdy deweloperzy zebrali w urzędach 12 754 pozwolenia na budowę mieszkań – o 6,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 9,9 proc. mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni wystarali się o 6535 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych (+0,6 proc. m/m i -8,5 proc. r/r). Podobnie, jak w przypadku rozpoczynanych budów, liczba pozwoleń uzyskiwanych w ostatnich miesiącach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Od początku 2023 r. do końca sierpnia polskie urzędy wydały pozwolenia uprawniające do budów 151 163 lokali mieszkalnych, co oznacza blisko 30-procentowy spadek względem analogicznego okresu 2022 r. Głębszą obniżkę zanotowali deweloperzy (98 494 pozwolenia i -32,9 proc. r/r).

Mieszkania i domy oddane do użytku

Po lipcowym spadku, do poziomu znacznie przekraczającego 10 tys., wróciła liczba mieszkań oddawanych do użytku przez deweloperów. W sierpniu przekazali oni do użytkowania 12 708 lokali – o 36,7 proc. więcej niż w lipcu i jednocześnie o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Za mieszkaniówką (przynajmniej w wydaniu deweloperskim) najlepszy sierpień pod tym względem odkąd GUS gromadzi dokładne dane.

Nie da się tego powiedzieć o liczbie domów jednorodzinnych oddawanych przez inwestorów indywidualnych. W sierpniu zatrzymała się ona na 5227 lokalach. I choć było ich o 8 proc. więcej niż w lipcu, to zarówno względem sierpnia 2022 r. jak i sierpnia 2021 r. zanotowano ponad 20-procentowy spadek.

Biorąc pod uwagę pierwsze osiem miesięcy 2023 r., nie jest jednak tak źle. Inwestorzy indywidualni oddali w tym czasie 55 901 domów – o 4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. oraz o 1 proc. mniej niż dwa lata temu, ale zdecydowanie więcej niż przed 2021 r.

Deweloperzy w tym czasie przekazali w użytkowanie 85 779 mieszkań i był to drugi najlepszy okres w historii danych GUS. Więcej mieszkań oddano do użytku jedynie w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. Wpływa na to jednak przede wszystkim wysoka liczba rozpoczynanych budów w poprzednich latach.