Odbicie na giełdach. WIG20 cały w zieleni

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie zaczął się od sporych wzrostów. Na wartości zyskały wszystkie spółki z WIG20, a prym ponownie wiodła energetyka.

Spośród indeksów notowanych na GPW w poniedziałek kolor czerwony towarzyszył tylko jednemu. Mowa o WIG20short (-3,84 proc.) stanowiącego odwrotność flagowego indeksu GPW, który – jak łatwo się domyślić - wzrósł o 3,84 proc. Dla WIG20 była to największa dzienna zwyżka od czterech miesięcy. Wynik punktowy na koniec dnia to 1738,44 pkt., co oznacza, że indeks największych spółek wrócił do poziomu sprzed tygodnia.

Nieco skromniejsze wzrosty charakteryzowały indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (2,10 proc.) i sWIG80 (1,22 proc.). W efekcie szeroki WIG zyskał 3,20 proc. Obroty przekroczyły 1,1 miliarda złotych.

W WIG20 nadal na pierwszy plan wysuwały się akcje JSW (12,29 proc.) i PGE (10,80 proc.), co jest pokłosiem rządowego porozumienia z górniczymi związkami, które już pod koniec zeszłego tygodnia zapewniło akcjom obu spółek dwucyfrowe wzrosty. Tuż za nimi z podobnych względów uplasował się Tauron (6,57 proc.), a także Lotos (5,88 proc.), PKO BP (5,37 proc.) i Alior (4,80 proc.). Najskromniej w górę Play (0,05 proc.), choć objętą wezwaniem spółkę cechowały najwyższe obroty na całym rynku (178 mln zł).

Morze zieleni obserwowaliśmy także w mWIG40, choć w przypadku tego indeksu znalazła się mocno przeceniona spółka – mowa o Datawalk (-12,82 proc.), której zarząd zdecydował o emisji akcji. Na przeciwległym biegunie znalazły się Mabion (18,8 proc.), Develia (13,88 proc.) i Enea (10,15 proc.). Pozostający w centrum uwagi wielu inwestorów Biomed poszedł w górę o 5,30 proc. Inna gwiazda koronawirusowej hossy, Mabion, stracił 0,21 proc.

Z kolei w sWIG80 najmocniej taniały akcje spółek Leszka Czarneckiego: Idea Bank (-2,13 proc.) i Getin Noble Bank (-5,05 proc.). Dobry dzień mają za sobą natomiast walory Airway (14,19 proc.) i Rainbow (8,47 proc.).

Na NewConnect, gdzie NCINdeks wzrósł „tylko” o 2,25 proc., bohaterem dnia była spółka Inno-Gene (46,34 proc.). Była to reakcja inwestorów na komunikat spółki o otrzymaniu znaczącego zamówienia na testy genetyczne RT-LAMP do diagnostyki SARS-CoV-2.

Poniedziałkowe wzrosty w Warszawie rozpatrywać należy na tle silnego odbicia na innych parkietach europejskich. Pod koniec dnia niemiecki DAX zyskiwał blisko 3 proc., francuski CAC40 ponad 2,2 proc., a brytyjski FTSE 100 1,8 proc. Zielono jest także za oceanem, gdzie S&P500 rośnie o 1,5 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3223,19 2,75 1,97 -2,79 -9,10 -13,94 DAX Niemcy 12870,87 3,22 2,62 -1,25 3,96 -2,85 FTSE 100 W.Brytania 5927,93 1,46 2,13 -0,60 -20,18 -21,41 CAC 40 Francja 4843,27 2,40 1,07 -3,19 -14,14 -18,98 IBEX 35 Hiszpania 6791,50 2,46 1,48 -4,79 -26,05 -28,88 FTSE MIB Włochy 19160,10 2,47 1,95 -3,43 -12,98 -18,49 ASE Grecja 625,20 1,18 -0,81 -1,46 -28,17 -31,80 BUX Węgry 33150,26 3,81 2,88 -4,86 -18,93 -28,06 PX Czechy 863,93 0,10 -1,11 -4,86 -16,81 -22,56 RTS INDEX (w USD) Rosja 1166,86 0,19 -1,22 -7,80 -13,42 -24,67 BIST 100 Turcja 1121,17 -0,27 3,14 1,87 6,62 -2,02 WIG 20 Polska 1738,44 3,84 3,34 -4,99 -20,49 -19,15 WIG Polska 49841,68 3,20 2,88 -4,59 -13,57 -13,82 mWIG 40 Polska 3553,97 2,10 3,19 -4,27 -4,68 -9,06 Źródło: PAP

Michał Żuławiński