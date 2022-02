Odbicie na GPW i światowych rynkach po słowach ministra obrony Rosji

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Rynki próbują się odnaleźć w chaosie informacyjnym, jaki ma miejsce od piątku w związku z napięciami na linii Rosja i Ukraina oraz występującego w roli rozjemcy rządu USA i państw UE.

We wtorek ministerstwo obrony Rosji podało, że jednostki zachodnich i południowych okręgów zaczęły wycofywać się do swoich baz. Siergiej Szojgu, rosyjski minister obrony, poinformował, że niektóre ćwiczenia wojskowe zostały zakończone, a w przypadku innych nastąpi to trochę później. Z wizytą w Moskwie przebywa we wtorek niemiecki kanclerz Olaf Scholz, by rozmawiać z prezydentem Putinem o możliwych konsekwencjach ataku Rosji na swojego zachodniego sąsiada.

Russia’s Defense Ministry says some troops would return to their regular bases after completing drills, as German Chancellor Olaf Scholz is set to meet President Vladimir Putin in Moscow



Latest updates ⬇️ https://t.co/gZRbXUjbQ0 — Bloomberg (@business) February 15, 2022

Ta dość nieprecyzyjna i uboga w szczegóły informacja spowodowała istotne odbicie na giełdach. WIG20 przed godz. 12.00 zyskiwał ponad 2,5 proc. podobnie jak WIG, który rósł o 2,5. Więcej zyskiwały średnie spółki, a mWIG40 wzrastał o ponad 2,9 proc. nieco słabiej sWIG80, który zaliczał ok. 1,7-proc. wzrosty. Obroty na tę część handlu wynosiły blisko 500 mln zł.

W koszyku dużych spółek przyspieszyły wzrosty akcji CCC (6,1 proc.) i JSW (6,4 proc.) oraz Dino (4,6 proc.). Największy impuls do wzostów pochodził jednak od banków PKO BP (1,9 proc.) i Pekao (2,1 proc.). Cały sektor bankowy rósł o ok. 2,3 proc.

Wzsrosty zaliczał KGHM (3,4 proc.), który wczoraj ogłosił, że do 2029 r. wybujduje z amerykańską firmą NuScale bloki energetyczne w technologii SMR.

Zwyżki zaliczały również spółki energetyczne - Tauron (3,3 proc.), PGE (2,8 proc.) - oraz paliwowe PGNiG (3,4 proc.) PKN Orlen (3 proc.) i Lotos (1 proc.).

Dobrze radził sobie od samego rana kurs CD Projektu (2,9 proc.), który zapowiedział dziś transmisję z informacjami nt. swojego flagowego tytułu „Cyberpunk 2077”.

Rosły prawie wszystkie spółki z koszyka blue chip, a jedynie Asseco było lekko pod kreską (-0,3 proc.).

We wtorkowe południe rosły wszystkie indeksy branżowe z sektorem spożywczym (5,6 proc.), górniczym (3,8 proc.) i odzieżowym (3,6 proc.) na czele. Wczoraj, notujące najmniejsze spadki sektory nieruchomości i informatyczny są we wtorek z kolei najmniej rosnącymi.

W drugiej lini ponad 6-proc. wzrostami wyróżniały się Asbis i Mabion. Natomiast ponad 5-proc. rosły Kernel, MIllenium. Blisko tego poziomu były też inne banki jak Alior i mBank, które ze względu na swój udział w koszyku przesądzają o lepszej formie indeksu średnich spółek.

Mocniejsza jest reakcja popytowa na ukraińskich spółkach, które w znacznej mierze rosną w dwucyfrowym tempie jak KSGAgro (20 proc.), Astarta (15 proc.) czy CoalEnergy (15 proc.). Największa spółka w indeksie, czyli Kernel (5,5 proc.) jest jednym z liderów wzrostów w koszyku średnich spółek. WIG-Ukraina rósł o ponad 9 proc.

Podobnie ożywianie popytu obserwowane jest na europejskich giełdach w tym przede wszystkim w Moskwie gdzie indeks RTS rósł ponad 4,4 proc. DAX zyskiwał 1,4 proc. CAC40 1,4 proc. WIG i WIG20 były w gronie najmocniej rosnący europejskich indeksów, zaraz za indeksami rosyjskimi. Wsparciem dla lepszej postawy indeksów z GPW względem rynków bazowych są opublikowane dane makroekonimiczne o mocno rosnącym PKB Polski oraz odczycie inflacji za styczeń, która tym razem był minimalnie mniejsza niż prognozy analityków, ale kolejna raz była na rekordowym poziomie - najwyższym od 24 lat. Nie bez znaczenia jest też umocnienie polskiej waluty, która zyskała do dolara i euro kilka groszy

Kontrakty na indeksy w USA szły do góry o 1,8 proc w przypadku Nasdaq czy 1,3 proc. w przypadku S&P500.