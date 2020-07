Odbicie na GPW. Mocne wzroty na NewConnect

fot. Szymon Laszewski / FORUM

Piątkowa sesja przynosi odreagowanie po mocnych czwartkowych spadkach. W górę idą wszystkie główne indeksy GPW, po najgorszej sesji w historii mocno odbija także mała giełda.

Wczorajsza sesja była fatalną dla drobnych inwestorów. WIG20 stracił 3,4 proc., ale im dalej w las, tym gorzej (mWIG40 poszedł w dół o 4,6 proc., sWIG80 stracił 5,40 proc.). Prawdziwy dramat rozegrał się jednak na rynku NewConnect. NCIndex - główny indeks małej giełdy - stracił aż 15 proc. Była to najgorsza sesja w 13-letniej historii NewConnectu.

Piątek przynosi wyraźne odreagowanie, choć odrabiana jest tylko część strat. Najmocniej zyskuje NCIndex, który idzie w górę o 7,3 proc. Nie jest to jednak nawet połowa wczorajszego spadku. O ponad 20 proc. w indeksie rosną InvestEko oraz Biomass, dwucyfrowe wzrosty notują także m.in. Boruta, GeoTrans, SoftBlue, 4mass, CreepyJar, czy Novavis. Odbicie nie jest dane jednak wszystkim papierom. Aż o 15 proc. tanieje Polaris, spadki notują także m.in. Dektra, Cannabis, CherryPick, czy wczorajszy lider spadków: Present24.

Na GPW najmocniej rośnie sWIG80, którego notowania idą w górę o 2,9 proc. W składzie indeksu największe, przekraczające 10 proc. wzrosty notują mocno wczoraj przeceniane spółki: XTB i Cormay. Warto zwrócić, że dla XTB jest to pierwsza wzrostowa sesja po dwóch dniach gwałtownych spadków. Spółka pokazała rekordowe wyniki za I półrocze, inwestorzy jednak mieli wyższe oczekiwania i zaczęli mocno wyprzedawać papiery brokera. Następnie fala spadków przelała się na inne mocno rozgrzane spółki i najprawdopodobniej przerodziła się we wczorajszą paniczną wyprzedaż.

O ponad 2 proc. w górę szedł także mWIG40. Tutaj także najmocniejsze wzrosty notowały tzw. koronaspółki: Mercator (+12,3 proc.) oraz Biomed (+10,1 proc.). Największą pozytywną kontynaucję do wzrostów indeksu miały jednak Kęty, których papiery drożały o 5 proc. Ważne były także 3,5-proc. wzrosty ING. W gronie nielicznych spółek tracących na dzisiejszej sesji najsłabiej radził sobie Dom Development (-3,1 proc.).

Najmniejsze wzrosty notował dziś WIG20, ale warto pamiętać, że wczoraj poniósł on też najmniejsze straty. 1,6 proc. wzrosty i tak wyróżniało go jednak pozytywnie na europejskim tle. Na rynkach Starego Kontynentu przeważała wprawdzie zieleń, niewiele indeksów drożało jednak o więcej niż 1 proc. DAX, którego wczorajsze spadki odbiły się echem w Europie, dziś szedł w górę o 0,8 proc. Odbicie w Europie wspomogli Amerykanie, którzy nie dość, że nie dołączyli do wczorajszej wyprzedaży, to jeszcze Nasdaq po dobrych wynikach big-techów zdołał zakończyć sesję na plusie.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty notowały papiery CCC (+7 proc.) oraz JSW (+5,6 proc.). O ponad 2 proc. w górę szły także notowania Orlenu, PGE, Tauronu i Dino. Jedyną spółką notowaną pod kreską był Cyfrowy Polsat (-0,5 proc.). Wzrostów nie notuje także PGNiG, które szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 5,14 mld zł wobec 0,27 mld zł przed rokiem.

