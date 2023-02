Odbicie na GPW. Mocna sesja Allegro i spółek węglowych

Czwartek przyniósł odbicie na GPW i pierwszą wzrostową sesję sektora bankowego od wydania opinii przez rzecznika TSUE w sprawie sporu kredytodawców z frankowiczami. W WIG20 mocniejsze wzrosty obserwowane były na akcjach Allegro i JSW.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Inwestorzy w Europie i na GPW mogli reagować w czwartek na opublikowane dzień wcześniej tzw. minutek Fedu. Giełdowe nastroje były już pod wpływem reakcji Wall Street, dla którego środowa sesja przyniosła minimalne zmiany tamtejszych indeksów, przejawiając brak większego zaskoczenia narracją Rezerwy Federalnej. Tym samym rynki bazowe poszukały odbicia cen akcji, które na GPW nastąpiło po serii dziennych spadków, która na WIG20 wymazała tegoroczne wzrosty.

W ciągu dnia pojawiły się ważne dane o inflacji w strefie euro oraz o PKB amerykańskiej gospodarki. Ponadto stopa bezrobocia w Polsce okazała się najwyższa od kwietnia 2022 r. i wyniosła w styczniu 5,5 proc. Obserwowane jeszcze rano umocnienie dolara, w drugiej części po południu zostało zatrzymane, co m.in. przyniosło nieco ulgi złotemu. Byki na GPW wykorzystały nadążającą się okazję, by skontrować podaż i podnieść kursy większości spółek na warszawskim parkiecie.

WIG20 zyskał 1,55 proc. WIG był wyżej o 1,32 proc. Do góry o 1,02 proc. powędrowały notowania mWIG40, a o 0,59 proc. sWIG80. Obroty jednak nie potwierdzają zaangażowania większego kapitału w ten ruch, bowiem na szerokim rynku przekroczyły tylko 759 mln zł, z czego 651 mln dotyczyło spółek z WIG20.

Bankier.pl

"W czwartek, po trzech dniach dosyć silnych spadków mamy korektę, co związane jest, z tym że środowa sesja w USA była relatywnie dobra, a rynki odbiły. Moim zdaniem korekta ta być może przedłuży się na kolejną sesję, ale nie oczekiwałbym jakiegoś wyraźnego zwrotu rynku z obecnych poziomów" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Analityk powiedział, że otoczenie rynku, które powoduje strach wśród inwestorów, nie uległo w jego opinii zmianie.

"Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą zapewne dalej rosły, może nie po 0,5 proc. ale po 0,25 proc., jednak bank centralny chcąc okiełznać inflację zapewne szybko nie zdecyduje się na zakończenie obecnego cyklu. Być może potrwa on do jesieni. Z drugiej strony wojna na Ukrainie, w związku z przypadającą jutro rocznicą jej rozpoczęcia, niesie jakieś ryzyka eskalacji ze strony Rosji. W związku z tym inwestorzy zachowują obecnie dużą ostrożność" - powiedział.

W ujęciu sektorowym do góry poszło 11 z 14 indeksów branżowych. Pod kreską były tylko chemia (-0,1 proc.), leki (-0,32 proc.) i odzież (-0,45 proc.). Najwięcej zyskały paliwa (2,74 proc.), gry (1,52 proc.) oraz media (1,31 proc.). Banki po pięciu spadkowych sesjach zyskały 1,26 proc. Statystyka sesji pokazała, że 48 proc. kursów poszło do góry, a spadło 34 proc.

W WIG20 pozytywnie wyróżnił się kurs JSW (4,65 proc. ), który poszedł do góry jak notowania innych spółek z branży węglowej. Kurs znów jest ponad poziomem 55 zł za akcję, który przez kilka ostatnich tygodni stanowił mocne wsparcie, naruszone czwartkową sesją.

Uwagę zwracał taż kurs Allegro (2,89 proc.), który w opinii Tomasza Czarneckiego jest papierkiem lakmusowym zachowania inwestorów zagranicznych. „Jeśli poprawia się sytuacja w USA, to akcje Allegro zwyżkują” – podsumował analityk. Na rynku pokazały się wyniki Alibaby, a chiński gigant e-commerce pobił oczekiwania i pokazał zysk o 14 proc. lepszy rdr.

Mocniej zwyżkowały akcje PKN Orlen (2,88 proc.) przy największych obrotach (103,5 mln zł), podążające za odbiciem cen ropy. W kontekście spółki pokazała się informacja o umieszczeniu jej na liście obserwacyjnej, ze względu na standardy ESG, przez norweski fundusz emerytalny.

Zyskały największe banki na czele z PKO BP (1,73 proc.), gdzie obroty były drugie co do wielkości na rynku (88 mln). Do góry poszły też akcje Kruka (2,27 proc.), którego spółka zależna wygrała przetarg na rynku włoskim na zakup niezabezpieczonych portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 188 mln euro.

Pod kreską w portfelu blue chips były akcje Orange (-0,63 proc.), LPP (-0,89 proc.), Grupy Kęty (-0,7 proc.) oraz KGHM-u (-0,12 proc.) i Asseco (-0,06 proc.).

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów były akcje spółek z branży węglowej: Famuru (4,7 proc.) i Bogdanki (4,46 proc.). Mocniej zyskały też akcje Tauronu (3,39 proc.). Bumech zyskał 1,72 proc. Kurs Asbisu poszedł do góry o 2,59 proc. po publikacji wyników za czwarty kwartał. Jak poinformował dyrektor finansowy spółki, liczy on na znaczny wzrost przychodów w 2023 roku, a dywidenda za 2022 rok może być podobna lub wyższa rdr.

Po czterech spadkowych sesjach z rzędu, o 1,84 proc. w górę poszedł kurs ING. Bank poinformował, że zdecydował o zwiększeniu kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych, obciążających wyniki za IV kwartał 2022 roku, o 230 mln zł do 293 mln zł.

Najwięcej w tym segmencie przeceniono akcje PKP Cargo (-3,38 proc.), a pogłębia się natomiast cofnięcie akcji LiveChat (-1,92 proc.), korygującego ostatnie wzrosty związane ze sztuczną inteligencją i jej potencjalnym wpływem na usługi takich firm jak spółka.