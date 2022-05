Odbicie na bitcoinie. Spełnia się scenariusz Rafała Zaorskiego?

fot. Alexander Demianchuk / / TASS

Na konferencji Wall Street 26, Rafał Zaorski dzielił się swoimi pomysłami spekulacyjnymi na najbliższe miesiące. Jego scenariusz zakłada spadek ceny bitcoina poniżej 20 tys. USD. Zanim to nastąpi, przewiduje odbicie największej kryptowaluty. Ostatnie 24 godziny pokazują wzrosty ceny „cyfrowego złota”.

Cena bitcoina wzrosła powyżej poziomu 30 000 USD, mimo że najpopularniejsza kryptowaluta na świecie zanotowała wcześniej rekordową serię – dziewięciu tygodni spadków z rzędu. Na koniec miesiąca globalny rynek kryptowalut świeci się jednak na zielono, ponieważ także większość altcoinów zanotowała wzrosty.

#bitcoin #btc ustanowił rekord tygodni spadkowych z rzędu (9), a teraz w ślad za indeksami próbuje odrobić część strat: pic.twitter.com/CdV2OwN4sd — Daniel Kostecki €$₿ (@Dan_Kostecki) May 30, 2022

Altcoiny to kryptowaluty alternatywne do bitcoina, natomiast największą uwagę w ostatnim czasie skupiały tzw. stablecoiny, czyli kryptowaluty ściśle powiązane z walutami fiducjarnymi, zachowujące względnie stabilne wahania kursu. To po upadku stablecoina TerraUSD i związanej z system Terra kryptowaluty Luna oczy społeczności inwestującej w blockchain zwróciły się w stronę Rafała Zaorskiego, który pod taki scenariusz rozgrywał swoje inwestycyjne pozycje w ostatnich tygodniach.

Napisali w @gazeta_wyborcza że #zaorski przewidział koniec kryptowalut? to biorę #long na $btc eh te clickbatowe tytuły - "tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca i nie rozdają, tylko kradną" XDhttps://t.co/BLcgyvgCdl — Rafał Zaorski (@rafal_zaorski) May 23, 2022

Stablecoiny w centrum uwagi

Udana inwestycja pod scenariusz załamanie Luny i TerraUSD pozwoliła Rafałowi Zaorskiemu pobić swój nominalny rekord zysku z zajętej pozycji. Jednak miliony zarobione na spekulacji nie oznaczają długich wakacji i porzucenia inwestowania. O swoich nowych pomysłach i prognozach na najbliższe miesiące mówił podczas odbywającej się w Zakopanem konferencji „Wall Street 26”, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Głównym partnerem medialnym wydarzenia był Bankier.pl

Rafał Zaorski przewiduje, że kolejną falą inwestycyjnej mody na rynku kryptowalut będą właśnie stablecoiny, których rynek może wzrosnąć do 500 mld USD (obecna kapitalizacja 5 największych to ok. 152 mld USD.) w najbliższych latach. Według inwestora najwięcej będzie zależało od dwóch największych obecnie stablecoin-ów pod względem kapitalizacji – tether (USDT) oraz USD Coin (USDC). W rynku kryptowalut widzi analogię do bańki internetowej z początki wieku, która pomimo pęknięcia pokazała wiele firm, które były motorem technologicznej hossy w ostatnich latach.

„Najważniejszym driverem obecnej „bańki internetowej” nie jest wcale bitcoin, najważniejszym będą tether i USDC” - powiedział Zaorski podczas swojego panelu dotyczącego pomysłów spekulacyjnych na 2022 r. Jednak jak zauważył, przewiduje on scenariusz silnej polaryzacji obu kryptowalut, z których lepiej ma wyglądać USDC, którego pośrednio wspiera (inwestując w Coinbase) największy fundusz inwestycyjny na świecie – BlackRock.

Z tego powodu pod spadki na USDT ma od września rozgrywać swoje spekulacyjne pozycje sam Zaorski. Przewiduje on, że tether będzie spadać pod wpływem ataków medialnych, zakończonych nowymi regulacjami prawnymi, które w jego scenariuszu pogrążą największego obecnie pod względem kapitalizacji stablecoina.

Bitcoin jednak poniżej 20 tys. USD?

Całość oczywiście ma oddziaływać na cały rynek kryptowalut, tak jak widzieliśmy to podczas krachu Luny, kiedy bitcoin i ethereum zniżkowały o ponad 30 proc. w kilka dni. Według Zaorskiego w przypadku materializacji jego scenariusza, cena bitcoina może spaść nawet poniżej 20 tys. USD. To poziom zbliżający się do prognozy Daniela Kosteckiego, eksperta z Conotoxi (11 tys. USD), która jednak opierała się do analogii z cyklami halvingu na największej kryptowalucie. Zanim do tego dojdzie Zaorski przewiduje jednak wzrosty, pod co tydzień temu otworzył pozycję, o której poinformował na Twitterze.

Kupiłem od 28850-29850 Razem: 150BTC - 100 w margin(1:5) - 50 spot. $btc #long . Event na Luna został dobrze zakumulowany. Najmniejsza linia oporu UP pic.twitter.com/lDoB7XFcWx — Rafał Zaorski (@rafal_zaorski) May 22, 2022

„Short nie będziemy w stanie rozgrywać na samym tetherze, ale na bitcoinie. Obstawiam, że bitcoin może zlecieć poniżej 20 tys. (dolarów, red.) po uprzednim wzroście. Upadek tethera będzie powiązany ze spadkami na szerokim rynku krypto. Ale rewolucja, która się teraz dzieje jest na najbliższe 5-10 lat” – powiedział Zaorski podczas Wall Street 26.

Zaznaczył tym samym, że scenariusze co do cen, które obstawia, dotyczą najbliższych miesięcy, natomiast potencjał w technologii blockchain to perspektywa najbliższych kilku lat. Koniec maja przynosi zwyżki na rynku kryptowalut. Cena bitcoina wzrosła o ok. 5,7 proc. do 30 640 USD. Cena drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, ethereum, wynosiła 1 902 USD i wzrosła o ok. 7 procent w ciągu ostatnich 24 godzin.

Początek tygodnia może być zwiastunem przerwania fatalnej serii na bitcoinie, która oznaczała dziewięć spadkowych tygodni z rzędu. Był to pierwszy przypadek, kiedy bitcoin przez ponad sześć tygodni nie odnotował dodatniego zwrotu. Powrót ceny powyżej 30 tys. USD nie musi oznaczać, że scenariusz Rafała Zaorskiego się materializuje. Warto pamiętać o dużej zmienności cen na rynku kryptowalut i o tym, że dzienne wahania rzędu kilku-kilkunastu procent nie są czymś wyjątkowym. Powielanie cudzych decyzji inwestycyjnych rzadko kiedy okazuje się dobrą strategią, dlatego warto pamiętać, aby samodzielnie oceniać ryzyko straty kapitału i decydować się na konkretne inwestycje.

Rynki, na których panuje duża zmienność i silne ruchy notowań w jedną lub drugą stronę to idealne środowisko do inwestycyjnych spekulacji. Duża część inwestorów wybiera ostatnio tę drogę swojej obecności na rynku, licząc na szybkie i duże zyski za cenę większego ryzyka. Potwierdza to też frekwencja na poszczególnych panelach konferencji "Wall Street 26", gdzie Rafał Zaorski był jednym z najchętniej słuchanych prelegentów.

Inwestowanie długoterminowe vs spekulacja - miara zainteresowania na #WallStreet26 pic.twitter.com/o5FESoqVlD — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) May 28, 2022

Michał Kubicki