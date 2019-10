Odbicie JSW. PGE liderem spadków

WIG20 pozostał odporny na zewnętrzne zawirowania, tym razem jednak zadziałało to w drugą stronę. Oprócz niewielkiej zmienności niewiele działo się także na obrotach. Na wyróżnienie zasługują zaś odbijające od wieloletnich minimów akcje JSW.

Na wtorkowej sesji GPW wykazała zaskakującą odporność i nie dała się porwać zachodnim spadkom. Dziś na większości giełd obserwowaliśmy odreagowanie, WIG20 wciąż jednak wydawał się przyspawany do kreski. Ostatecznie, mimo słabego początku, zyskał dziś 0,12 proc. Jeszcze słabiej wypadł WIG (+0,02 proc.), mWIG i sWIG zamknęły zaś sesję pod kreską - odpowiednio -0,4 proc. i -0,8 proc. Rozczarowały także obroty, które na szerokim rynku wyniosły ledwie 566 mln zł. W obecnym tygodniu wskaźnik ten po raz kolejny kształtuje się wyraźnie poniżej średniej.

Polskiej giełdzie nie pomogło nawet zielone wejście do gry Amerykanów. Tam sporo się może jednak jeszcze zmienić, w czwartek i piątek w Waszyngtonie odbędzie się bowiem kolejna runda amerykańskich i chińskich negocjacji handlowych. Do USA przybywa chińska delegacja, z wicepremierem Chin Liu He i gubernatorem banku centralnego Chin Yi Gang. Inwestorzy z USA są bardzo podatni na zmienne wiatry handlowych negocjacji, co pokazała m.in. wczorajsza sesja. Warto także pamiętać o zaostrzającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie Turcja przeszła do ofensywy na Syrię. Na początku tygodnia temat ten trząsł lirą, dziś z kolei główny indeks stambulskiej giełdy stracił ponad 2 proc.

Wśród spółek z WIG20 uwagę zwracała dziś przede wszystkim JSW. Spółka po mocnych spadkach dziś w końcu zaliczyła wyraźniejsze odbicie (o 4,6 proc.). Ruchowi temu nie towarzyszyła jednak żadna fundamentalna informacja, być może jednak część inwestorów uznała, że spadek poniżej 20 zł na akcję to w przypadku JSW za dużo. Tak czy inaczej, ryzyka związane z rosnącymi kosztami i spadkiem cen węgla wciąż są aktualne.

Ponad 2-proc. wzrosty zanotowały także papiery Play, CD Projektu oraz Pekao. Na zakończenie wtorkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że Play Communications powołało Dominika Libickiego na stanowisko dyrektora spółki. W latach 1995-2016 Libicki był związany z Grupą Polsat, a kolejne dwa lata z Kulczyk Investments.

Odbijała i inna mocno poturbowana ostatnimi czasy spółka - Alior (+1,1 proc.). Po drugiej stronie znalały się taniejące o ponad 1 proc. akcje Dino, PGNiG, Santandera, CCC oraz Orange. Liderem spadku było PGE, którego wycena skurczyła się aż o 3,4 proc.

Na szerokim rynku aż o 24 proc. podrożało WorkSercive. 8 października odbyło się walne spółki , które zdecydowało m.in. o odwołaniu ze składu rady nadzorczej Pangiotisa Sofianosa, Tomasza Misiaka oraz Tomasza Hanczarka. Walne zostało przerwane, a wznowienie obrad nastąpi 18 października. Zgromadzenie ma zdecydować o przyszłej formie finansowania spółki - projekty uchwał dotyczą emisji obligacji zamiennych na akcje oraz prywatnej i publicznej emisji akcji.

Przeszło 14 proc. zyskała też Baltona, która poinformowała we wtorek wieczorem, że wyemituje obligacje o wartości nominalnej 175 mln zł i zgodnie z zawartą tego dnia umową inwestycyjną, skieruje propozycję ich objęcia do Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL).

Adam Torchała/PAP Biznes