Odbicie CD Projektu. Netflix ma kolejny serial ze świata gier Redów

Kurs CD Projektu zalicza pierwsze wyraźne odbicie od momentu dużej przeceny z drugiej połowy kwietnia. Dla jednych to korekcyjne odbicie, dla innych wpływ zapowiedzi nowego serialu od Netfliksa.

Akcje CD Projektu drożały od samego rana wtorkowej sesji na poziomie 5 proc. Po południu skala zwyżki była jeszcze większa i wynosiła blisko 7 proc. To pierwsze wyraźne wzrosty od momentu silnej przeceny, jaka rozpoczęła się na akcjach developera po świętach wielkanocnych i do początku maja sprowadziła kurs o 28,4 proc. niżej. W tle były wyniki roczne, nowe niskie rekomendacje oraz ujawnione cztery fundusze grające na spadek kursu.

Od początku maja akcje CD Projektu notowane były pod progiem 120 zł za walor, ale mimo mocnej przeceny światowych indeksów opierały się sile podaży. Wraz z dochodzeniem do głosu rynkowych byków w ostatnich dniach inwestorzy szukali również odbicia na zdołowanych akcjach producenta wiedźmińskiej sagi oraz „Cyberpunka 2077”. Właśnie w związku z tym ostatnim tytułem w sieci pojawiły się spekulacje o pozytywnym wpływie nowego serialu Netflixa "Cyberpunk: Edgerunners" na notowania giełdowej spółki. Wspomina o tym portal Investing.com

