Od środy możliwe szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach

Od środy, po spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość wykonywania szczepień przeciw COVID-19 w aptekach.

W Dzienniku Ustaw 8 czerwca opublikowano zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Zapisano w nim, że wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem szczepienia w aptekach mogą zostać przeprowadzane, po spełnieniu określonych warunków, w dwóch pomieszczeniach apteki: pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym i w izbie ekspedycyjnej.

Izba podnosi, że warunkami koniecznymi do spełnienia w przypadku świadczenia usługi przez aptekę w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym są: zachowanie rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie, pisemna procedura określająca zasady dostępu i korzystania z pomieszczenia gwarantująca pacjentom bezpieczeństwa oraz poszanowanie intymności i godności oraz umożliwiająca niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki.

Warunkami koniecznymi do spełnienia w przypadku wykonywania szczepień w izbie ekspedycyjnej apteki są natomiast: wydzielenie obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów oraz w przypadku, gdy wydzielenie to nie jest możliwe, konieczne jest wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tej izbie, bez uszczerbku czasowego na wykonywanie innych zadań zgodnie z jej zasadniczym przeznaczeniem.

Rozporządzenie ściśle określa podstawowe wyposażenie jakie musi posiadać apteka, która będzie przeprowadzać szczepienia.

W jego skład wchodzi: stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu wykonywanych szczepień; zestaw do wykonywania iniekcji; zestaw do wykonania opatrunków; pakiety odkażające i dezynfekcyjne; dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym; środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice) oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Niezbędne wyposażenie to także pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne; adrenalina do wstrzykiwań o stężeniu zgodnym z przyjętymi standardami, niezbędna w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta; termometr bezdotykowy oraz sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką (poza sprzętem służącym do sprzedaży aptecznej).

Apteka zobowiązana jest również od utylizacji odpadów medycznych poszczepiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami. (PAP)

